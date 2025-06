Näin paikalliset suhtautuvat Poriin tulevaan TNT-tehtaaseen

Poriin suunnitteilla oleva TNT-tehdas voisi olla sotilaallisessa kriisissä myös yksi kohde.

Noormarkkuun nouseva räjähdetehdas herättää MTV Uutisten haastattelemien porilaisten keskuudessa positiivisia ja odottavia reaktioita, mutta myös jonkin verran huolta.

– Kyllähän se vähän on pelkoa herättänyt, kun lähin asutus siitä (tulevasta tehtaasta) on noin kilometrin päässä. Mutta toisaalta työllisyys on tärkeä asia, ja pakkohan niitä tehtaita on jossakin olla, sanoo Pirjo Weber MTV Uutisille Porissa.

Porilainen Markku Mahlamäki myös myöntää pohtineensa asiaa, mutta nostaa esille myös, että puolustuskin olisi tuolloin lähellä.

– Onhan se sitten ehkä yksi kohde. Mutta kuitenkin myös puolustus olisi lähellä, tuossa Niinisalossa ja Säkylässä. Eniten tehdas kyllä herättää myönteisiä ajatuksia.

– Kyllä siitä turvallinen varmasti tulee, Mahlamäki sanoo.

Näin puolustusministeriö kommentoi

Puolustusministeriön yksikönjohtaja Sara Kajander ei kommentoinut suoraan asiaa SuomiAreenan keskustelupaneelissa, mutta sanoi, että Suomen Puolustusvoimat puolustaa koko Suomea, ja resursseja kohdistetaan tarpeen mukaan mahdollisessa puolustustilanteessa.

– Tämäntyyppisessä hankkeessa turvallisuus on erittäin vahvasti keskiössä, prosesseissa ja tehtaan toiminnassa, kommentoi Kajander.

Kajander sanoo, että puolustushallinnossa tärkeintä on ollut, että tuottaja on kotimainen ja että sen sijainti on Suomessa. Tehtaan on määrä valmistua vuonna 2028.

Sara Kajander sanoo, että tehdas itsessään jo parantaa turvallisuutta ja lisää pidäkettä olla kohdistamatta Suomeen uhkia.

– Kyllähän ison kemianteollisuuden laitoksen sijoittamiseen liittyy paljon harkittavia seikkoja. Uskon, että Forcit on niitä hyvin tarkkaan pohtinut, Kajander sanoo.

– Suomessa on laaja määrä kriittistä infrastruktuuria, jota sitten suojataan.

Forcitin toimitusjohtaja Joakin Westerlund sanoo, että Noormarkun tontti valittiin nimenomaan turvallisuuden, ympäristön, logistiikan ja työpaikkojen perusteella.

– Tavalliselle noormarkkulaiselle tehdas tulee näkymään aika vähän.

Työpaikkoja odotetaan

Asetuotannon vaatimuksiin nouseva 200 miljoonan euron TNT-tehtaan on kerrottu tuovan suoraan noin 70 työpaikkaa alueelle, ja välillisesti mahdollisesti vielä enemmän.

Forcitin toimitusjohtaja Joakim Westerlund sanoo, että yksi työntekijä on jo tehtaalle rekrytoitukin.

Paikalliset odottavatkin tehtaan mukana tuomia tulevia työpaikkoja ja sitä kautta liikennettä ja tuloja myös Poriin.

– Hienoa, että tehdään tännepäin. Pidän Forcit-yritystä luotettavana toimijana. Tehdas tuo myös historiallista jatkuvuutta alueelle. Tämähän on melkoinen kemianteollisuuden alue, sanoo porilainen Seppo Sipilä.