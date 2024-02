Tehtaalla Sastamalassa menee lujaa – syynä Ukrainan sota

Kokonaan uusi tehdas?

EU:n Asap-hankkeesta on Heikkilän mukaan odotettavissa päätöksiä maalis-huhtikuun aikana. Nammo on yksi EU:n suurimmista tykistöammusten valmistajista, joten Heikkilä uskoo, että yhtiön hakemus ei jää vaille huomiota Brysselissä.

Pirkanmaan rajalla sijaitseva Sastamala jää liian kauaksi Tampereen, Turun ja pääkaupunkiseudun kasvukolmion kärjistä, jotta kaupunkien taloudellinen toimeliaisuus vetäisi sitä mukanaan. Väkiluku on laskenut kymmenessä vuodessa noin 2 000 asukkaalla. Vaikka Nammon tehtaan työntekijämäärä lasketaan vain kymmenissä, sen kasvu on kaupungille tärkeää.

Millin sadasosien tarkkuudella

Lähes täydellä kapasiteetilla

Viime vuonna tehtaalle palkattiin Lappalaisen mukaan toistakymmentä uutta työntekijää. Työvoiman saatavuus on Lappalaisen mukaan ollut hyvä, ja pääosin uudet työntekijät ovat löytyneet Sastamalasta. Tehtaan työntekijöistä useimmilla on metallialan koulutus ja kokemusta konepajateollisuudesta. Lisää väkeä tehtaalle ollaan Lappalaisen mukaan palkkaamassa nytkin.

Lappalaisen mukaan Sastamalan tehtaalla on viihdytty hyvin ja vaihtuvuus on ollut vähäistä. Osaltaan työntekijöiden viihtyvyyttä parantaa sekin, ettei ammusten kuoria valmistavalla tehtaalla käsitellä lainkaan räjähtäviä aineita. Ukrainan sodan aiheuttaman kysynnän kasvun myötä näyttää Lappalaisen mukaan siltä, että työt eivät ole aivan heti loppumassa.

Eettiset kysymykset esille

– Kaikkihan me tietysti rauhaa toivomme. Totta kai se on ristiriitainen asia, että tuotteidemme kysyntä kasvaa Euroopassa käytävän sodan takia, mutta sille me emme mahda mitään. Meidän roolimme on tehdä parhaamme, että pystymme vastaamaan meille tuleviin kyselyihin, Heikkilä sanoo.