Ministeri Lintilä neuvotteli Inkoon jätti-investoinnista Norjassa jo kesällä – nämä asiat ratkaisivat päätöksen Suomen eduksi

Terästehtaan ja sen yhteydessä toimivan vedyn tuotantolaitoksen perustamista kaavaillaan Inkooseen. Miljardihanke on ilahduttanut kuntalaisia.

Niin ikään elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on hankkeesta hyvillään. Hanke on yksi Suomen suurimmista teollisuusinvestoinneista. Sen arvo on noin neljä miljardia euroa ja käyttövaiheessa se työllistää 1 200 henkilöä.