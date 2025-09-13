HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen antoi palaa perjantain Kiekko-Espoo-ottelun jälkeen. Jokinen ei ollut lainkaan tyytyväinen siihen, miten IFK esiintyi kotikaukalossaan. Entäpä nyt, kun punapedot matkasivat Lahteen?

Jokisen purkautuminen näytti tuottavan tulosta, sillä HIFK siirtyi lauantain ottelun alkuhetkillä johtoon. Asialla oli hyökkääjä Petrus Palmu, joka ohitti Pelicans-vahdin Patrik Bartosakin varsin heppoisesti. Maalin aika 4.36.

Video HIFK:n avausosumasta näkyy jutun yläreunasta.

HIFK aloitti kautensa tiistaina vierasvoitolla Jukureista (3–5). Perjantaina se hävisi Kiekko-Espoolle Helsingin vanhassa jäähallissa 2–4.

– Kauttaaltaan ihan järkyttävä peli meiltä. Pieniä hyviä juttuja, mutta niin pienellä ripauksella ja niin pienellä otannalla, että ihan hirvittää. Ei varmaan kauheasti tule nukuttua tulevana yönä. En tiedä mistä tuo johtui. Kauheaa, HIFK:n päävalmentaja Jokinen hämmästeli perjantain mittelön jälkeen.