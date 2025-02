Helsingin asema-aukion taksisekoilu kuriin – näin kävi villeille takseille

Helsingin asema-aukion taksiliikennettä hoitaa jatkossa kaksi yritystä.

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan asema-aukion taksitoimintaan on tulossa muutoksia.

Jatkossa päärautatieaseman läntisen sisäänkäynnin edustalla taksiliikenteestä vastaavat ainoastaan Taksi Helsinki Oy ja Mankkaan Taksi Oy, joka myös Fixutaxina tunnetaan.

Kyseiset yritykset valikoituivat Helsingin kaupungin järjestämässä kilpailutuksessa.

Kaupunki kertoo tiedotteessa, että kilpailutuksessa painotettiin "toiminnan laatutekijöitä". Uudet järjestelyt on tarkoitus saada käyttöön jo ensi kesäksi.

Kilpailutuksessa arvioitiin muun muassa kuljettajien koulutusta, asiakaspalvelun laatua ja kaluston lukumäärää sekä päästöttömyyttä. Kilpailutuksessa huomioitiin myös näkövammaisten ja liikuntaesteisten asiakkaiden tarpeet.

Pormestari tyytyväinen

Helsingin kaupunki järjesti kilpailutuksen pormestari Juhana Vartiaisen (kok.) toimeksiannosta, sillä aukiolla on ollut jatkuvasti häiriöitä, jotka ovat kiusanneet kaupunkilaisia ja matkailijoita. Takseja on ollut paljon ja laadun on koettu heitelleen.

Vartiainen kertoo olevansa tyytyväinen kilpailutuksen lopputulemaan.

– Asiakkaat voivat jatkossa luottaa siihen, että taksimatkojen hinnoittelu on selkeää ja kuljettajat ovat saaneet koulutuksen muun muassa ennakoivaan ja turvalliseen ajotapaan sekä erityisryhmien tarpeiden tuntemiseen, Vartiainen sanoo tiedotteessa.

Kilpailutuksessa etsittiin lisäksi ohjausoperaattoria, joka hallinnoi ja valvoo alueen toimintaa.

Jatkossa alueella toimii ohjausoperaatorina Taxi Point Oy. Se rakennuttaa aukiolle puomin, joka tunnistaa alueella toimivien yrityksien autot.

Ohjausoperaattori antaa myös kaupungille säännöllisesti tilannekuvan asema-aukion toiminnasta.

Lähde: Helsingin kaupunki