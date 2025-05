Näin MM95-kultajoukkue on seurannut Leijonien otteita – Antti Pennasen jyrähdykselle ymmärrystä, Jukka Tammi tyhjensi pankin

Leijonien vuoden 1995 MM-kultajoukkue seuraa tänään paikan päältä Suomen ja Ruotsin ottelua legendaarisessa Globenin hallissa. Joukkueen riveistä on yleisesti seurattu Leijonien otteita – pienellä, mutta varsin hilpeällä poikkeuksella.

MM95-kultajoukkue kokoontui maanantaina yhteen Tukholmassa, kun iso osa joukkueen edustajista oli median tavoitettavissa kutsutilaisuudessa. Nyt illalla kultajoukkue siirtyy Globeniin, missä se teki urotekoja 30 vuotta sitten.

Joukkueen jäsenet ovat seuranneet tiukalla silmällä nyky-Leijonien suorituksia.

– Pari tiukkaa peliä on ollut tuossa. Täällä on kovia joukkueita kaikki. Leijonilla on ihan hyvä tilanne päällä. Kaksi voittoa alla ja tuosta on hyvä lähteä kehittämään, Raimo Helminen totesi MTV Urheilulle.

– Hyvien hetkien jälkeen on tullut vähän epätasaisempia hetkiä. Vaikka pelejä on hallittu todella hyvin, niin tuloksen saaminen on ollut haastavaa. Joukkuetta on vähän koeteltu, mutta jos mennään 30 vuotta taaksepäin, niin meillä ensimmäinen peli Tshekkiä vastaan päättyi 0–3. Siinä kohdassa mietti, että olemme puolentoista vuoden ajan menty melkein voitosta voittoon, että mitäs nyt tapahtuu. Eikä USA-pelikään ollut helppo, Saku Koivu muistelee, jatkaen perään:

– Joskus sinne mestaruuteen tai onnistumisten pariin päästään vastoinkäymisten kautta. Noista aiemmista peleistä on tullut nyt tarvittavat pisteet ja nyt on erilainen haaste edessä, kun on hyökkäysvoittoisempi Ruotsi vastassa. Tulos oikeassa hetkessä on puuttunut tässä kohtaa, Koivu perkaa.

Leijonien voitot ovat irronneet varsin nihkeän kaavan kautta. Itävalta kaatui niukasti 2–1, minkä perään Suomi meinasi kompuroida Ranskaa vastaan. Ranska johti joukkueiden sunnuntaista taistoa kolmannessa erässä jo 3–1. Niin vain Leijonat kömpi rinnalle ja paineli jatkoajalla Juuso Pärssisen osumalla 4–3-voittoon.

– Kaksi peliä, kaksi voittoa. Nihkeää ja nihkeää… Ville Peltonen pyörittelee.

– Se on hyvä, että tulos on tullut sieltä kuitenkin aina. Voi olla, että se on ihan hyvä, kun se on tullut noin, kun pitää jumpata ja pitää olla koko ajan parempi, Peltonen jatkaa.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen lähti haastamaan Ranska-pelin jälkeen toimittajien näkemyksiä, kun hän tarttui kiinni ”nihkeisiin voittoihin”. Pennanen ei ollut asiasta samaa mieltä, varsinkaan Itävalta-voiton suhteen.

– Ymmärrän, että media katsoo tuloksen taakse ja se pitää todeta, että peli ei ole vielä valmista. Tuollaista se usein on, että nuo ovat maalin pelejä. Pennasella on oikeus tuoda oma näkemyksensä asioista esiin, Leijonien entinen päävalmentaja Hannu Aravirta näkee.

Jos ovat vuoden 1995 maailmanmestarit seuranneet yleisesti Leijonien pelejä, joukkoon mahtuu myös varsin hauska poikkeus. Siitä vastaa silloisen mestarijoukkueen showmies Jukka Tammi.

– Jos rehellisiä ollaan, niin mää en sitä Itävalta-peliä nähnyt ollenkaan ja eilen nukahdin kesken kaiken, Tammi huikkaa MTV Urheilulle, nauraen perään.

– Aamulla kysyin Kyyltä (Marko Palo), että mitä, perkele, taidettiin katsella peliä, mitäs siinä muuten kävi? Totesin siihen, että mää nukahdin ja sieltä tuli, että ”joo, sää nukahdit ennen loppua”. Niin saatanasti ramasi (nukutti)! Tammi kertaa naurun kera matkapäiväänsä.

Vuoden -95 mestaruusjoukkue seuraa illan Ruotsi-peliä Globenin lehtereiltä. Odotusarvot ovat kovat, kun Suomi kohtaa 19 NHL-pelaajalla varustetun Tre Kronorin nipun.

– Nyt nähdään ehkä vähän ”normaalimpi” mittelö. Suomi ei ole välttämättä pelin päällä koko aikaa. Tuo voi olla jopa parempi juttu, Ville Peltonen miettii.

– Ruotsi pitää varmasti kiekkoa ja peli aaltoilee. Se taas tuo uusia juttuja. Vastahyökkäysmahdollisuuksia ja irtokiekkoja tarjolle. Tuo on täysin avoin peli, Hannu Aravirta arvioi.