Saku Koivu näki Raimo Helmisen ja repesi nauruun – sitten alkoi yllytys

Raipe ja vaatimattomuus. Kyseistä ikonista kombinaatiota on saatu todistaa tämän kevään aikana suomalaisilla kiekkokentillä. Raimo Helmisen luotsaaman SaiPan huikeat otteet puhuttivat myös Tukholmassa, kun Leijonien vuoden 1995 maailmanmestaruusjoukkue kokoontui yhteen.

Leijonien tuolloisen mestarijoukkueen avainhahmo Saku Koivu intoutui naurun mekkalaan, kun hän havaitsi Raimo Helmisen muutaman metrin päässä hänestä.

– Kenestä on puhuttu eniten kevään aikana? Kaikki kunnia hänelle, Koivu katseli tilaa, missä Leijonien maailmanmestarit olivat kokoontuneet, osoitellen Helmisen suuntaan.

Koivu innostui vääntämään vitsiä ”Raipen” tyylistä.

– Kehuiko itseään yhtään, kun kysyttiin? Ei varmasti!

Tässä vaiheessa Koivu lähti jakamaan ohjeita toisessa haastattelussa olleen Helmisen suuntaan.

– Raipe, vähän voit kehua! Kehu edes hiukan! Koivu räkätti.

Yritys melkein onnistui.

– Ei, ei, ei, Koivu levitteli käsiään hymyissä suin.

Eihän Raipe ny.

Helminen on yksi niistä Leijonien kevään 1995 maailmanmestaruusjoukkueen edustajista, jotka ovat yhä näkyvästi esillä eri kiekkotehtävissä.

– Jere (Lehtinen) on ollut pitkään tuossa GM:nä (Leijonat), Sami (Kapanen), Ville (Peltonen), (Antti) Törmänen… (Juha) Ylönen on agenttipuolella, (Raimo) Summanen on ollut pitkään mukana. Petteri (Nummelin) on täällä valmentajana ja tulee moikkaamaan. Todella monet ovat mukana. Jos se mestaruus itsestään vaikutti suomalaiseen jääkiekkoon ja urheiluun, niin sen tekijät ovat olleet tosi näkyvissä rooleissa pitkään. Se on ihan huippuasia, Koivu kehaisi.

Leijonien 95-mestarit seuraavat maanantain Ruotsi-ottelua paikan päällä Tukholman Globenin hallissa. Paikalla ovat lähes kaikki silloisen joukkueen edustajat.