Antti Pennanen paljasti: Raimo Helminen ja kumppanit astelivat MM-Leijonien pukukoppiin – iso viesti joukkueelle

Leijonat tekee muutamia muutoksia maanantain Ruotsi-ottelun alla, kahden voittoisan ottelun jälkeen. Suomen joukkueella tuttu teema on ollut läsnä myös tämänkeväisessä turnauksessa. Taas on maalinteon kanssa tuskaa. Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen paljasti, että vuoden 1995 maailmanmestarit kävivät tapaamassa nykyjoukkuetta Tukholman Globenin hallin ytimessä.

Leijonat meinasi kokea melkoisen katastrofin sunnuntaina, kun jääkiekon pikkumaa Ranska johti sitä kolmannen erän loppuvaiheilla 3–1. Niin vain Suomi nousi rinnalle Eeli Tolvasen kahden ison maalin kautta.

Juuso Pärssinen latasi jatkoajalla kiekon verkkoon ja näin Leijonat otti kuin otti 4–3-voiton.

Sunnuntain iltaottelun jälkeen Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen päätti katsastaa myös Suomen nykyjoukkueen ulkopuolisten härmäläisten otteita.

– Ei meinannut tulla uni, niin katsoin vähän NHL:ään. Siellä nähtiin taas Mikko Rantasen ja muiden suomalaisten erinomaisia otteita, sekä myös maalinteon tehokkuutta ja maalille menemistä. Katsoin vielä erän ajan Florida–Torontoa. Siellä oli erinomainen fyysinen ja kova intensiteetti päällä, Pennanen perkasi.

Leijonien kohdalla maalinteon tehokkuus on noussut isosti esille MM-turnauksen alkuvaiheilla. Suomen joukkue takoi sunnuntain Ranska-ottelussa yli 50 laukausta, mutta maaleja ei meinannut irrota sitten millään.

– Te olette varmaan ihan samalla tavalla väsyneitä keskustelemaan, kun tuo on jotenkin aina Suomen maajoukkueen ympärillä oleva keskustelu. Että ollaan tehottomia ja ei tehdä maaleja. Minäkin alan olemaan vähän väsynyt sen suhteen, Pennanen sanoi toimittajajoukon edessä.

– Ei tässä nyt aleta mitään kuoppaa kaivamaan. Jossain vaiheessa se reppu alkaa heilumaan, Pennanen luottaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Muun muassa Raimo Helminen (kuvassa) piipahti Leijonien pukukopissa maanantaina.Lehtikuva

Paikalla oli myös muun muassa Hannu Aravirta (kuvassa).Lehtikuva

Sekä totta kai Leijonien GM Jere Lehtinen.Lehtikuva

Mestareiden viesti

Leijonien valmennusjohto tekee pieniä muutoksia ketjukokoonpanoihin, kun Harri Pesonen ja Ahti Oksanen vaihtavat paikkoja keskenään. Pennanen myös vihjaili, että Atro Leppänen saattaa nousta Suomen toiseen ylivoimaan mukaan.

Leijonat valmistautuu muutosten avulla maanantain hurjaan haasteeseen eli Ruotsin kohtaamiseen.

– Siellä on tietenkin ihan NHL-huippupelaajia mukana. Paljon hyökkäyspelitaitoa, mikä näkyy hyökkäysalueen hyökkäyspelissä. On aloituspelejä ja monenlaista, mitä pitää hyökkäämisessä ottaa huomioon. Paljon taitoa, mikä pitää puolustaa pois. Se tulee ensimmäisenä Ruotsista mieleen. Sitten siellä on muutamia iskunkohteita, mihin koitamme iskeä. Se ei ole aina helppoa, kun hekin harjoittelevat ja touhuavat, Pennanen miettii.

Vaikka Leijonilla on ollut vaikeuksia maalinteon kanssa, Pennanen on silti levollinen Suomen joukkueen ilmeestä.

– Näen, että tuo ryhmä on henkisesti hyvässä, ei vielä loistavassa, mutta ihan hyvässä vireessä, kun ottaa huomioon sen, miten se pelaa ja millä energialla. Ei eilenkään voinut syyttää sitä, etteikö työmäärä olisi tapissa. Tai että eikö tehtäisi yhdessä töitä. Teimme ihan perkeleesti hommia.

– Ei tuossa ole mitään isompaa juttua. Jos yksittäiselle pelaajalle tulee jotain, niin sitten käydään keskusteluja.

Leijonien pukukopissa nähtiin maanantaina arvovaltaisia vieraita, kun osa kevään 1995 maailmanmestarijoukkueesta vieraili paikan päällä.

– Saku (Koivu) sanoi, että vetäkää ennakkoluulottomasti ja rohkeasti. Että tavoitelkaa sitä, Pennanen paljasti.

– Tuo on ollut meidän teemamme myös.

Pennasen mukaan paikalla oli Koivun lisäksi ymmärrettävästi joukkueen GM Jere Lehtinen, Ville Peltonen, Raimo Helminen, Jarmo Myllys ja Hannu Aravirta.

– Jokainen sanoi muutaman sanan. Oli makea hetki, Pennanen fiilisteli.

Leijonien kevään 1995 maailmanmestarijoukkue seuraa maanantaina paikan päällä Leijonien ja Ruotsin ottelua.

Se lähtee liikkeelle Suomen aikaan kello 21.20. Mittelö on nähtävissä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.