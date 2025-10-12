Marko "Mörkö" Anttila ja hänen parinvaihtoviikon parinsa Liisa Setälä tanssivat jiven.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kuudennessa suorassa lähetyksessä tanssittiin parinvaihtoviikon tunnelmissa.
Kiekkoleijona Marko "Mörkö" Anttila on nähty kauden aikana tähtiopettajansa Kia Lehmuskosken rinnalla. Nyt mies pääsi viemään tanssinopettaja Liisa Setälää jiven tahdissa. Tanssin taustalla kuultiin Queenin Don't Stop Me Now.
Lue lisää: Kristiina Mäkelää ei nähdä illan TTK-lähetyksessä – Mikko Ahdille yllättävä tanssipari tilalle
Tuomaristossa nähdään tänään lisävahvistusta. Viime kaudella parketilla tanssinut artisti Isaac Sene nähdään Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen rinnalla.
– Tässä oli superhyvä vauhti. Sä viet mun mielestä todella hyvin. Rentoutta lisää, Sene sanoi.
– Tämä oli todella iloinen ja reipas jive. Valitettavasti välillä olitte etuajassa rytmissä, Helena Ahti-Hallberg puolestaan sanoi.