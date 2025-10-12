Minna Kuukka sai tällä viikolla parikseen Marko Keräsen.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kuudennessa suorassa lähetyksessä tanssittiin parinvaihtoviikon tunnelmissa.
Radiojuontaja Minna Kuukka ja tähtiopettaja Marko Keränen päätyivät parinvaihtoviikolla pariksi. Kaksikon tanssiksi valikoitui samba. Sen taustalla kuultiin Diana Rossin kappale I'm Coming Out.
Tuomaristossa nähdään tänään lisävahvistusta. Viime kaudella parketilla tanssinut artisti Isaac Sene nähdään Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen rinnalla.
– Näytit nauttivan. Tässä oli kyllä pyrkimys samban saloihin, Jorma Uotinen sanoi.
– Tässä näkyi ilo ja sain tästä hyvän fiiliksen, Isaac Sene kehui.
– Minna sinun tavaramerkkisi on ollut sellainen, varma ja tarkka rytmiikka. Nyt se hiukan petti. Olit jokaisella juoksulla väärällä jalalla. Se hankaloittaa rytmiikan toteuttamisesta, Helena Ahti-Hallberg antoi noottia.
Kuukka ja Keränen saivat vain 17 pistettä. Parin saama pistemäärä sai paikan päällä olleen yleisön buuamaan ääneen.
– Yleisö reagoi aika voimakkaasti näille nelosille. Mitä mieltä itse olet tästä? juontaja Ernest Lawson kysyi.
– Näillä lihaksilla on aika vaikea alkaa vastaankaan väittämään, Kuukka naurahti.