Näin lohduttomasti korona iski Helsingin kaupunkiin – Jan Vapaavuori paljastaa talousvaikutukset: "Tilanne vakavampi kuin 10 vuoden takaisessa finanssikriisissä"

Vapaavuori kiittelee, että Helsinki on hoitanut taloutta vastuullisesti. Työttömyys on kuitenkin kasvanut nopeasti.

– Koronan talousvaikutukset kurittavat Helsinkiä. Työttömyys on kasvanut nopeammin kuin Suomessa keskimäärin, palkkasumma on laskenut huhti-kesäkuussa suurista kaupungeista toiseksi eniten ja kotimaan matkailu on vähentynyt voimakkaimmin, Vapaavuori kertoo Twitterissä.