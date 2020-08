Matti Vanhanen esitteli ensimmäisen budjettiehdotuksensa valtiovarainministerinä ja paljasti koronan vaikutukset: "Tällä tärkeällä muutoksella vahvistetaan vientiteollisuutta"

Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 132 miljardiin euroon. Budjettiehdotuksen loppusumma on 61,6 miljardia euroa, alijäämä on 7 miljardia.

Nämä muut keinot vahvistavat vientiteollisuutta

"Veropäätökset ovat hallitusohjelman mukaisia"

"Tärkeintä on se, että palataan menokehykseen"

– Menokehyksestä kiinni pitäminen on tärkein yksittäinen viesti markkinoille siitä, että Suomessa toimitaan vakaalla ja ennustettavalla tavalla. Paluu menokehykseen ei kuitenkaan tapahdu kivuttomasti. Menoilla on rajansa ja pelisääntö on kaikille sama ja selvä, Vanhanen sanoo.

Olennainen osa ihmisten luottamusta on valtiovarainministerin mukaan myös se, että "soteuudistus on nyt viimein aika saada maaliin".

"Korona muutti velkaantumisen taittamisen ajankohtaa"

– Hallitusohjelmassa julkisen talouden tasapainotavoite on asetettu vuoteen 2023, mutta koronan jälkeen velkaantuminen taitetaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on huomattavasti kauempana ja lievempänä. Kestävyyskarttaa käsitellään budjettiriihessä ja sen käsittely jatkuu siitä. Siinä on ennen muuta kyse siitä, että ensin hahmotetaan, miten 5 miljardin vaje vuoden 2030 tasolla on saavutettavissa, Vanhanen esittää.