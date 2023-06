Jääkiekkoliiton pomo Kiekko-Espoon kolhitusta Liiga-unelmasta: "Vielä varmasti koittaa se päivä"

Jaakko Stenroos/All Over Press

Jaakko Stenroos/All Over Press

– Kuten on nähty vaikka juuri päättyneissä MM-kisoissa, niin emme ole ainoa maa, joka jääkiekkoa kehittää. Muut tekevät ja juoksevat yhtä lailla kovaa, Nummela kommentoi MTV Urheilulle.

Liiton kannanotossa käy selväksi. että sillä on ollut jo pitkään valmius edetä mahdollisimman nopeasti sarjajärjestelmien muovaamisen suhteen.

Liitto A+B-mallin kannalla

Mestiksen hallitseva mestari Kiekko-Espoo on Liigan päätöksen ehkäpä suurin kärsijä. Espoolaisseura on tehnyt määrätietoista työtä Liiga-paikan eteen. Seuran julkinen tavoite on ollut hakea lisenssiä ensi syksynä kaudelle 2024-2025.