Näin Koskelan teinimurhasta syytetyt pojat puolustautuivat: Yksi pyysi toista rauhoittumaan, toinen sanoi lyöneensä vain pari kertaa – "Sellaista väkivaltaa ei kukaan visioinut etukäteen"

Pitävät tekoa törkeänä kuolemantuottamuksena

– Tällä hetkellä näyttää varsin vahvasti siltä, että muistamansa mukaisen pahoinpitelyn ja lisäksi tallenteista ilmenevän pahoinpitelyn seurauksena voi todeta, että [syytetty] on ollut aiheuttamassa [uhrin] kylkiluiden murtumia, aivojen ruhjetta ja aivojen lukinkalvonalaisia verenpurkaumia eli kaikkia syytteessa todettuja kuolemansyynä olleita vammoja, puolustuksen vastauksessa kirjoitetaan.

Yksi sanoo pyytäneensä toista rauhoittumaan

– Lausunnon mukaan [uhriin] kohdistunut väkivalta ei ole aiheuttanut hänen välitöntä kuolemaansa. Neuropatologisessa tutkimuksessa on todettu aivoissa hapenpuutevaurio, jonka syntyminen on kestänyt useita tunteja. Tämän perusteella kuolema on aiheutunut useita tunteja 4.12. tapahtuneen pahoinpitelyn jälkeen, vastauksessa kerrotaan.