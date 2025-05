Teinipojalle vaaditaan ehdotonta Kupittaan veriteosta – karut viestit avaintodisteena oikeudessa

Poika on esitutkinnassa sanonut suunnitelleensa miehen tappamista, mutta muuttaneensa mieltään paikalla.

Syyttäjä vaatii 16-vuotiaalle pojalle ehdotonta vankeutta Turun Kupittaalla helmikuussa tapahtuneesta puukotuksesta.

Syyttäjän mukaan teko oli murhan yritys. Oikeudenkäynti asiassa alkoi tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Poika oli syyttäjän mukaan edellisenä iltana lähettänyt useille ihmisille ääni-, video- ja tekstiviestejä siitä, että aikoo tappaa miehen. Taustalla oli suuttumus ja alle 200 euron velka, syytteessä sanotaan.

Poika ja mies sopivat tapaamisen Kupittaalle, minne mies saapui kolmannen henkilön kuljettamalla autolla.

– (Syytetty) on varustautunut tapaamiseen ottamalla mukaansa puukon, jossa on ollut noin 13 cm mittainen terä, syytteessä sanotaan.

Syyttäjä: Puukotti ainakin kuusi kertaa

Syyttäjän mukaan auto ajoi pojan viereen ja poika alkoi puukottaa miestä avonaisesta ikkunasta. Poika löi miestä syyttäjän mukaan ainakin kuusi kertaa. Syyttäjän mukaan teko jäi yritykseksi sattumanvaraisista syistä, koska mies onnistui torjumaan iskuja kädellään ja kuljettaja ehti kaasuttaa pois paikalta.

– Ottaen huomioon, että teko on tehty suhteellisen pienestä ikkuna-aukosta kohdistuen istuma-asennossa olleeseen asianomistajaan, ovat puukoniskut vain satunnaisista syistä osuneet nyt kuvatusti asianomistajaa ainoastaan käteen, syytteessä sanotaan.

Syyttäjä katsoo, että pojan nimenomaisena tarkoituksena oli tappaa mies tai ainakin tämän tuli ymmärtää, että kuolema on varsin todennäköinen seuraus teosta.

– Edelleen huomioon tulee ottaa vastaajan teon jälkeen viesteissä esittämät ilmaukset, joista ilmenee vastaajan tarkoittaneen asianomistajan nimenomaisesti kuolevan, syytteessä sanotaan.

Sanoi kuulustelussa muuttaneensa mieltään

STT ei ole saanut käräjäoikeudelta pojan kirjallista vastausta, josta selviäisi, miten tämä on oikeudessa vastannut syytteeseen.

Syytteen mukaan poika on esitutkinnassa kertonut suunnitelleensa tekoa aluksi. Hän on sanonut aikoneensa tappaa miehen, mutta muuttaneensa mieltään tämän tultua paikalle. Esitutkinnassa poika on katsonut syyllistyneensä tapon yritykseen.