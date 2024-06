Näin Kalle Rovanperä junailtiin pikahälytyksellä Puolaan – poikkeusjärjestely vaati yksityiskoneen: "Puhuttiin tunneista"

– Ogierin kunto on hyvä. Mitään vakavaa ei onneksi käynyt. Keho on saanut iskun kolarissa. Se vaatii pikkuisen toipumisaikaa, ja nythän sitä ei olisi ollut.

– Ruvettiin miettimään back-up plania eli sitä, mitä me voitaisiin tehdä. Tuli pari ajatusta mieleen, joista ensimmäinen ja paras vaihtoehto oli se, että pyydettäisiin Kalle Rovanperä ajamaan, tietysti todella lyhyellä varoitusajalla. Soitin iltapäivällä Kallelle, ja Kalle oli Jyväskylässä, ja puhuin Jonnen ( Halttunen ) kanssa, joka oli puolestaan Tallinnassa. Kalle vähän aikaa sitä mietti, mutta hän ymmärsi tietysti tilanteen, että tarvittaisiin tiimitukea, ja oli valmis auttamaan ja lähtemään, mikä oli tosi kova juttu, Latvala kiittelee.

– Logistisesti oli aika haastavaa saada molemmat pojat Puolaan illalla, koska keskiviikkoaamuna nuotitukset alkoivat noin kello seitsemän. Jouduimme käyttämään yksityiskonetta, varsinkin, kun he olivat eri paikoissa ja kaukana toisistaan.

– On oltava valmis tekemään se sijoitus, jos haluaa, että on kuljettaja ajamassa. Se ei ollut muuten millään tavalla realistisesti mahdollista. Jos ei olisi saanut kuljettajaa tänään oikeaan aikaan nuotittamaan, seuraava vaihtoehto olisi ollut varmaan se, että yksi auto ei starttaa ollenkaan kilpailuun. Se olisi ollut aika huono vaihtoehto. Tässä kohtaa lisäinvestointi oli perusteltu, Latvala näkee.

Toyotan kannalta Rovanperän saapuminen Ogierin korvaajaksi on elintärkeä myös MM-rallin kokonaistilanteen kannalta. Tällä hetkellä Hyundai on valmistajien sarjassa edellä.

– Valmistajien puolella ollaan vähän perässä, ja jos lähtee kahdella autolla, niin siinä pudottaa yhden pelikortin jo alussa pois. Se on vähän kuin lähtisi jääkiekossa neljällä viittä vastaan pelaamaan. Se, että on täysi kentällinen, pääsee ajamaan samoista pisteistä ja tilanteista Hyundain kanssa. Nyt ajetaan tosi ratkaisevia kilpailuja, ja tällä uudella systeemillä piste-erojen tekeminen on hyvin vaikeaa, eikä ole yhtään varaa antaa siimaa, jos mestaruudesta halutaan ajaa.