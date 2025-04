Jare Tiihonen paljasti Jasper Pääkkösen oikeudenkäynnissä, miten hurjia summia hän tienaa tv-mainoksilla

Jasper Pääkköseen liittyvän kalsarikiistan käsittely on jatkunut Helsingin hovioikeudessa. Pääkkösen todistajana kuultiin tiistaina Jare Tiihosta.

MTV Uutiset on seurannut käräjäoikeuskäsittelyn aikaan kalsarikäräjiksi nimettyä riitaa, jota käsitellään nyt Helsingin hovioikeudessa.

Näyttelijä Jasper Pääkkönen vaati 300 000 euroa The Other Danish Guy -kalsareistaan tunnetulta Lähde & Co Oy:ltä, sillä hänen mukaansa yritys käytti hänen nimeään, ääntään ja kuviaan laajassa mainoskampanjassa ilman lupaa.

Pääkkönen omistaa pienen osuuden Lähde & Co Oy:n osakkeista, ja hän sai yritykseltä neljän vuoden aikana 80 000 euroa brändilähettilässopimuksen ansiosta.

Pääkkösen nostama vahingonkorvauskanne hylättiin perusteettomana Helsingin käräjäoikeudessa 2023.

Jo käräjäoikeudessa Pääkkösen yhtenä todistajana kuultu Jare Tiihonen saapui tiistai-iltapäivällä hovioikeuteen melko niukkasanaisena.

– Toivottavasti Jasper voittaa, hän totesi toimittajille ennen oikeussaliin menoa.

Jasper Pääkköseen liittyvän kalsarikiistan todistajana nähtiin Jare Tiihonen, joka tunnettiin aiemmin artistinimellä Cheek.Katri Utula

Julkisuudessa nykyisin vain harvoin esiintyvä ex-artisti ja levy-yhtiö Liiga Music Oy:n omistaja kommentoi hyvin lyhyesti myös yleisiä kuulumisiaan.

– Olen chillannut, aiemmin artistinimellä Cheek esiintynyt Tiihonen tyytyi toteamaan.

Oikeussalissa Tiihosta kuultiin asiantuntijana vaikuttajayhteistöihin liittyvissä palkkioissa. Tiihonen kertoo saaneensa jokaisesta neljästä tekemästään kaupallisesta yhteistyöstä vähintään 100 000 euroa.

– Olen osallistunut artistina kaksi kertaa ja artistiuran jälkeen olen ollut kaksi kertaa tällaisessa kampanjassa, kaupallisessa yhteistyössä, Tiihonen kertoi oikeudessa.

– Tällaiset kampanjat lähtevät 100 000 eurosta ylöspäin – näin oli jo 10 vuotta sitten.

Tiihonen sanoo olevansa Jasper Pääkkösen ystävä 12 vuoden ajalta, ja hän halusi tulla todistamaan itselleen tärkeän asian puolesta.

– Koin tämän asian erittäin tärkeänä, halusin tulla todistamaan ja antamaan asiantuntijalausunnon tässä yhteydessä. Omasta mielestäni minulla on erittäin hyvä tieto tästä proseduurista, miten näitä kampanjoita ja palkkioita tehdään.

Tiihonen kertoo käyttäneensä erittäin suurta harkintaa jokaisen vaikuttajayhteistyön kohdalla. Hän on tehnyt yhteistyökampanjat Finnairin, Pauligin, Puhdistamon ja Valion kanssa.

– Olen tehnyt niitä hyvin harvakseltaan ja valikoiden siten, että oma brändi ja yrityksen brändi kohtaavat ja toimivat toisiaan tukevina.

Tiihonen osallistuu kampanjoiden suunnitteluun

Tiihonen kuvailee omien brändiyhteistöidensä olleen hyvin tarkasti hänen omissa hyppysissään.

– Pienimmistäkin detaileista (yksityiskohdista) pitää pystyä sopimaan jo ennen kuin olemme tehneet sopimuksen. Sitten päätetään, onko tämä sellainen yhteistyö, jota lähdetään edistämään.

Jare Tiihonen vältteli mediaa saapuessaan hovioikeuden istuntoon.Katri Utula

Tiihonen selventää olleensa hyvin vahvasti itse mukana vaikuttajakampanjoissa.

– Pitäisi tietää kampanjan sisältö, kuka kuvaa, tuottaa, onko se videokuvaa, still-kuvaa, käytetäänkö sitä printissä, tv:ssä vai somessa, mikä sen asiasisältö on, mitä siinä mainoksessa sanotaan, mikä sen otsikko on, kuka sen kuvan värimäärittelee. Missä sitä näytetään ja minkä verran ja kuinka kauan, on tiedettävä etukäteen, jotta sille voidaan sopia hinta.

– Kaikki tämä on itselleni äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan määrittää se kokonaisuus.

Tiihonen mainitsee myös arvojen tärkeyden kampanjoita sovittaessa. Tämä liittyy Pääkkösen kanteeseen, jossa hän väittää joutuneensa tahtomattaan arvojensa vastaiseen tv-kampanjaan pelkissä kalsareissa.

– Omat arvot ja perusperiaatteet on oltava siinä fokuksessa, mitään kampanjaa ei kannata tehdä rahan takia. On tarkan harkinnan tulos, mikä kampanja sopii kellekin artistille myös Liiga Music Oy:ssa, Tiihonen sanoo.

– Yhteistyön on vastattava niitä arvoja, tai se voi tuhota tämän henkilön brändin.

Tiihonen luokittelee Jasper Pääkkösen julkisuuden henkilöiden kärkiryhmään, johon hänen mukaansa lukeutuvat esimerkiksi Lauri Markkanen, Teemu Selänne ja Kimi Räikkönen.

Seiskan ex-päätoimittaja eri kannalla

Oikeudessa kuultiin myös Seiska-lehden entistä päätoimittajaa ja pr-toimistossa nykyään työskentelevää Marko Petäjäjärveä, joka on tehnyt lukuisia tv-kampanjoita julkisuuden henkilöiden kanssa. Näihin lukeutuu esimerkiksi Vesa-Matti Loiri.

– Siihen kampanjaan liittyi monimediamainontaa, oli tv, radio, netti ja ulkomainoskampanja. Hän edusti kalleinta ryhmää Suomessa, koska hän teki niitä mainoksia niin vähän.

– Kyse oli yhdestä kampanjasta, kesto oli muutamia viikkoja. Yhteistyön summa oli kymmeniä tuhansia euroja, mutta selvästi alle 80 000 euroa, Petäjäjärvi sanoo.

Petäjäjärvi kommentoi Pääkkösen kaksi viikkoa kestänyttä kampanjaa melko lyhyeksi.

– Erittäin tärkeää markkina-arvon kannalta tunnettuuden lisäksi on sosiaalisen median näkyvyys ja imago, julkisuuskuva. Kaikilla imagoon liittyy positiivisia ja negatiivisia asioita, ja kun ynnätään plussat ja miinukset, sitten lasketaan, kuinka plussalla. Siitä saadaan markkina-arvo.

Petäjäjärvi määrittelee myös erilaisia julkisuuden henkilöiden kategorioita.

Petäjäjärven mukaan urheilusankarit Räikkönen ja Selänne ovat hänen mukaansa supertähtiä, jotka ovat kansainvälisesti tunnettuja ja jotka luovat suomalaisten kesken jopa kansallista yhteenkuuluvuudentunnetta.

– Heihin suomalaisten asenne on aivan omanlaisensa, ja tällaisiksi näyttelijät ja laulajat eivät pääse. Loiri tosin kuului tähän ryhmään ja myös Cheek oli poikkeus, sillä hän rikkoi ennätyksiä omalla alallaan.

Pääkkönen sen sijaan on Petäjäjärven mukaan valtakunnallisesti tunnettu A-luokan julkisuuden henkilö, mutta Petäjäjärven mukaan näitä kahta kategoriaa ei voi millään verrata toisiinsa.

Hän esitti oikeudessa esimerkkitapauksia palkkioista, joita Pääkkösen kaltaiset julkisuuden henkilöt normaalisti tämäntyyppisistä monimediakampanjoista saavat. Summat olivat noin 20 000–30 000 euron luokkaa.

– Hänen arvonsa kansallisissa kampanjoissa on kuitenkin ollut melko pientä, Petäjäjärvi katsoo.