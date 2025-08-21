Julianna Jokela podcastissa kohtaamisestaan Reino Nordinin kanssa: "Hän pyysi minua kääntymään ympäri, että näkisi..."

Julianna Jokela kertoo BFF podi -podcastissa, että vuosien takainen kohtaaminen Reino Nordinin kanssa ei ollut hänen "lempparikohtaamisiaan".

Juontaja Julianna Jokela kertoo Emilia Aaltosen ja Selen Ahishalin luotsaamassa BFF podi -podcastissa ikävästä kohtaamisestaan muusikko ja näyttelijä Reino Nordinin kanssa.

– Kun aikoinaan näimme hänen kanssaan ensimmäisen kerran, niin hän sanoi minulle, että voinko kääntyä ympäri, että hän näkee minun perseeni, Jokela sanoo podcastissa.

Jokelan mukaan tapahtumat sijoittuvat aikaan, jolloin hän oli harjoittelijana Bauer Medialla. Hän kertoo Nordinin saapuneen Bauerille haastatteluun.

Reino Nordin tunnetaan muusikkona ja näyttelijänä.All Over Press

Juontaja kertoo, ettei reagoinut näyttelijän pyyntöön, vaan jatkoi työtilannetta ja ohjasi tämän studioon haastatteluun.

– Tästä on vuosia aikaa, mutta se ei ollut ehkä lempparikohtaamisiani, hän jatkaa.

Jokela työskenteli Radio NRJ:n juontajana seitsemän vuoden ajan, joista kolme vuotta hän luotsasi NRJ:n aamulähetyksiä yhdessä Niko Saarinen kanssa. Jokela ja Saarinen lopettivat yhteisen radio-ohjelmansa toukokuussa.