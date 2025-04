Jasper Pääkkösen kanssa riitelevä kalsaribrändin toimitusjohtaja ryöpyttää: "Kokee olevansa kaiken yläpuolella"

Jasper Pääkköstä kuultiin eilen hovioikeudessa riita-asiassa, joka koskee Pääkkösen esiintymistä The Other Danish Guy -kalsareistaan tunnetulta Lähde & Co Oy:n mainoksissa. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä, jossa kuullaan aluksi vastapuolta.

MTV Uutiset seuraa aiemmin kalsarikäräjiksi nimettyä riitaa, jota nyt käsitellään Helsingin hovioikeudessa.

Näyttelijä Jasper Pääkkönen vaatii 300 000 euroa The Other Danish Guy -kalsareistaan tunnetulta Lähde & Co Oy:ltä, sillä hänen mukaansa yritys käytti hänen nimeään, ääntään ja kuviaan laajassa mainoskampanjassa ilman lupaa.

Pääkköstä kuultiin oikeuskäsittelyn ensimmäisenä päivänä. Pääkkönen kertoi oikeudelle, miten hän päätyi pienosakkaaksi Lähde & Co Oy -yritykseen 100 000 euron suuruisella summalla ja avasi yrityksen kanssa tekemäänsä brändiyhteistyösopimusta, josta nyt riidellään.

Pääkkösen mukaan yrityksen toimitusjohtaja Tommi Lähde houkutteli hänet mukaan yhtiön pienosakkaaksi. Pääkköselle kehiteltiin erillinen brändiyhteistyösopimus, jotta sijoituksesta tulisi hänelle lähes riskitön.

Hän sai nelivuotisesta sopimuksesta 80 000 euroa, mutta Pääkkösen mukaan sopimus ei erikseen velvoittanut häntä mihinkään

Pääkkönen kertoo olleensa järkyttynyt huomattuaan, että hänen kuvaansa ja videotaan on käytetty valtakunnallisessa mainoskampanjassa sekä tv:ssä, netissä että radiossa.

Tommi Lähdettä kuultiin oikeudessa heti tiistaiaamuna kello 9.15.

Lähde kertoo aluksi yrityksensä valtavista tappioista, joita Lähde & Co Oy teki 2017. Tappiolliseksi kääntynyt yritys oli Lähteen mukaan "polttanut kaikki rahansa" kalliisiin markkinointikampanjoihin.

Hän otti tuolloin yhteyttä Sanoma-konserniin sopiakseen tietynlaisen markkinointisopimuksen, jossa he antavat kalsareita mainostilaa vastaan. He käynnistivät Sanoma-konsernin kanssa näkyvän tv-kampanjan 2018, ja se toi Lähteen mukaan yritykselle myyntipiikin.

Tuolloin he hakivat yritykseen uusia osakkaita.

– Jokainen meidän viidestä osakkaasta sai ehdottaa uusia osakkaita ja sijoittajia, jotka olivat meille entuudestaan tuttuja. Supercellin perustaja Mikko Kodisoja toi esiin Jasper Pääkkösen nimen, ja sovimme tapaamisesta, Lähde kertoo oikeudessa.

Jasper Pääkköselle kerrottiin tapaamisessa Sanoma-konsernin kanssa tehdystä yhteistyösopimuksesta, joka oli tehty pari kuukautta aiemmin. Pääkkönen oli Lähteen mukaan kiinnostunut tästä yhteistyöstä, joka mahdollisti yhtiölle laajempaa markkinointia ja näkyvyyttä.

Jasper Pääkkösen mukaan hän on joutunut valtakunnalliseen tv-kampanjaan tietämättään, vastapuoli näkee tv-mainokset podcast-puffeina.Katri Utula

Pääkkönen oli kokenut 100 000 euron sijoitussumman melko suureksi siinä suhteessa, että sai yhtiön osakkuudesta 2,5 prosenttia. Yrityksen liikevaihto oli tuolloin Lähteen mukaan muutamia satojatuhansia euroja.

– Siinä yhteydessä meille nousi idea, että jokainen uusi osakas tuo meille jotain uutta osaamista. Ehdotimme Pääkköselle tällaista brändilähettilässopimusta, joka mahdollistaisi sen, että voisimme hyödyntää hänen tunnettuuttaan meidän brändissämme.

– Sovimme, että hänelle maksetaan 80 000 euroa siitä, että hän edistää brändimme tunnettuutta.

Lähde avaa brändiyhteistyötä

Oikeudessa käydään läpi brändilähettilässopimuksen sisältöä, josta Pääkkösellä ja Lähteellä on eriävät näkemykset. Pääkkösen mukaan sopimus ei velvoittanut häntä mihinkään.

– Kyllä ne ovat ihan oikeita velvoitteita, se on ihan asianmukainen sopimus, Lähde toteaa oikeudessa.

– Siinä on molemminpuolisia velvoitteita ja hyötyjä. Meidän velvoite oli maksaa Pääkköselle reilut 1 600 euroa kuukaudessa neljän vuoden ajan, ja odotimme häneltä, että hän edistää yrityksemme asiaa ja arvoja, joita tavallinen brändilähettiläs tavallisesti edistää, Lähde sanoo.

Vuonna 2018 laaditussa sopimuksessa on erikseen mainittuna tapahtumiin osallistuminen. Sopimuksen on laatinut yhtiön osakas Harri Nikkanen.

– Sopimuksen "special events" -kohta tarkoittaa sitä, että kun löydämme yhteisen kohdan, joka edistää yrityksemme positiivista julkisuutta, me keksimme tavan, Lähde kertoo oikeudessa.

– Pääkkönen oli halunnut rajata sopimuksesta pois sosiaalisen median julkaisut, ja sovimme, että se on meidän puoleltamme ihan ok. Hän ei halunnut rajata sopimuksesta mitään muuta pois.

Podcast-jakson sisältöä käydään läpi

Oikeudessa on käsitelty myös kaiken keskiössä olevaa podcast-jaksoa, jotka Pääkkönen katsoo television mainoskampanjaksi, eikä podcast-jaksojen mainoksiksi, kuten Lähde asian katsoo.

Lähde kertoo kuvailleensa Pääkköselle podcast-sarjaksi päätyneen Peoplehood-sarjan ideaa.

– Siinä yhteydessä, kun olimme tehneet noin 10 jaksoa tätä sarjaa, nousi esiin myös Jasper Pääkkösen nimi. Yritin kontaktoida häntä useaan otteeseen tammi-helmikuussa 2021, ja lopulta kysyin WhatsApp-viestillä, "ooks hengissä?"

Huhtikuussa 2021 he lopulta keskustelivat puhelimessa podcast-jakson sisällöstä.

– Kerroin, että teemme tästä isoa ja tämä on meidän tämän vuoden suurin satsaus. Haluamme tehdä taas jotain uutta ja eri tavalla, mitä normaalisti markkinointiviestinnässä tehdään.

– Pääkkösen mielestä tämä kuulosti hyvältä. Halusin kysellä häneltä podcastissa, mitä se tarkoittaa sinulle, että nämä kalsarit on tehty valtamerestä kerätystä muovista.

Lähde sanoo kertoneensa Pääkköselle myös mainosklipeistä, joita podcast-jaksosta tehdään.

– Tuolloin kerroin, että podcast-sarjasta leikataan tällaisia trailereita tai puffeja, joita mainostetaan niissä medioissa, jossa niitä podcast-jaksoja katsotaan. Kysyin, olisiko tämä nyt se paikka, jossa hän voisi edistää meidän yrityksen näkyvyyttä, Lähde kertoo.

– Kerroimme Pääkköselle, että näillä podcast-jakson trailereilla ohjataan liikennettä. Hän kysyi siinä, kuinka paljon nämä jaksot ovat saaneet liikennettä, ja kerroin rehellisesti, että vain muutama tuhat.

Lähde ihmettelee Pääkkösen arvopuhetta

Lähde kertoo oikeudessa, että podcast-kuvaukset järjestettiin Turussa ja kaikki oli sovittuna.

– Tätä varten koko tuotantoryhmä siirrettiin sinne päiväksi.

– Pääkkönen tuli paikalle suoraan mökiltä ja kävimme läpi, mitä seuraavaksi teemme. Kerroimme, että kuvaamme tällaisia ja tällaisia kuvia, näytimme millaisia kuvia siitä tulee Hesariin. Kerroimme, että tämän ryhmän jatkoksi hän pääsee.

Lähteen mukaan Pääkkönen tiesi tulevansa Helsingin Sanomien etusivun mainokseen, mutta Lähteen mukaan Pääkkönen oli reagoinut kuvauksissa voimakkaasti siitä syystä, että kuvaaja on saattanut pyytää Pääkköstä outoihin poseerausasentoihin.

Pääkköselle kerrottiin tuolloin, että Pääkkönen tulee olemaan mukana neljän viikon kampanjassa.

– Hän ei sanonut siinä mitään., Lähde sanoo.

– Hänelle ei ole tullut yllätyksenä se, että hän on mukana tällaisessa tv-kampanjassa. Meillä on kymmeniä ihmisiä, jotka ovat esiintyneet siinä, ja kaikkien kanssa on käyty tämä sama keskustelu.

Lähteen puolustus kysyy Lähteeltä, miksi näette Pääkkösen kanssa asian niin eri tavalla.

– Tässä on ollut nyt muutama vuosi aikaa tätä niin syvällisesti pohtia, että miksi hän kertoo, että hän häpeää olla tässä mukana ja että häneltä kysytään, miten hän on alentunut tällaiseen ja miksi tämä on niin hänen arvojensa vastaista, Lähde kertoo oikeudessa.

– Miksei hän silloin sanonut, että tämä on vastoin hänen arvojaan ja tämä on jotain sellaista, mitä hän ei halua tehdä.

Keskusteluvälit poikki

Lähde ei ole keskustellut Pääkkösen kanssa aiheesta vuosiin.

– Meillä ei ole ollut mahdollista puhua kasvotusten sen jälkeen, kun hän veti raivon päälle. Minulle ei ole tullut mitään muuta mieleen kuin se, että hänelle on voinut tulla yllätyksenä se, miten muut reagoivat siihen, että hän on mukana tällaisessa kampanjassa, Lähde sanoo.

– Ehkä on kyse paremmuudentunteesta ja siitä, että hän kokee olevansa kaiken tämän yläpuolella, Lähde jatkaa.

Lähteen mukaan Pääkkönen oli kuvausten jälkeen hyvillä mielin.

– Hän ei kuvausten jälkeen sanonut mitään, vaan vasta sen jälkeen, kun hän on joutunut selittelemään täysin tuntemattomille ihmisille, mihin hän on lähtenyt mukaan. Tapasimme pari viikkoa myöhemmin Löylyssä ja hän ei silloinkaan sanonut kuvauksista yhtään mitään.

Lähde sanoo Pääkkösen olleen aiemmin tyytyväinen yrityksen brändiin, jonka vuoksi hän oli myös lupautunut kalsareiden brändilähettilääksi.

– Hän tiesi, että tämä on meidän tapamme kampanjoida ja mainostaa.