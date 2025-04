MTV Uutiset seuraa Jasper Pääkkösen kalsaririitaa – yllätyskäänne heti istunnon alussa

Jasper Pääkköseen liittyvän kalsarikiistan käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa.

MTV Uutiset seuraa käräjäoikeuskäsittelyn aikaan kalsarikäräjiksi nimettyä riitaa, jota nyt käsitellään Helsingin hovioikeudessa.

Näyttelijä Jasper Pääkkönen vaati 300 000 euroa The Other Danish Guy -kalsareistaan tunnetulta Lähde & Co Oy:ltä, sillä hänen mukaansa yritys käytti hänen nimeään, ääntään ja kuviaan laajassa mainoskampanjassa ilman lupaa.

Pääkkösestä otettuja alusvaatekuvia näytettiin muun muassa televisiossa.

Lue lisää: Jasper Pääkkönen hävisi kalsarikäräjät

Riita-asiassa on kysymys Pääkkösen ja Lähde Co:n välille solmitusta brändilähettiläs­sopimuksesta ja siitä, missä laajuudessa Pääkkönen oli lupautunut osallistumaan yrityksen mainoskampanjaan.

Oikeuteen saapuessaan Jasper Pääkkönen kommentoi aihetta laajasti myös MTV Uutisille.



Pääkkösen mukaan brändilähettilässopimukseen kuului ainoastaan yhden podcast-kuvan ottaminen podcast-haastattelun yhteydessä, joka toteutettiin 9.6.2021. Tätä kuvaa käytettiin myöhemmin laajasti yrityksen mainoskampanjassa.

Pääkkönen kertoo, että hänelle tuli täytenä yllätyksenä, että hänen kasvojaan ja ääntään käytettiin myös televisio-, radio- ja internet-mainoskampanjassa aikavälillä 18.8.–30.8.2021.



Pääkkönen kertoo asian selvinneen hänelle vasta, kun hän näki itsensä pelkissä kalsareissa tv-mainoksessa. Pääkkösen mielestä mainos oli tyyliltään ja sisällöltään ala-arvoinen.

Lähde puolestaan katsoo, että kuvien käytölle oli laajempi jakelulupa.

Riita-asiassa on kyse 9.6.2021 kuvatusta Pääkkösen podcast-haastattelusta, josta tehtiin valtakunnallisen tv-, radio- ja internet-mainoskampanja.'

Hovioikeuden istunnon aluksi käytiin keskustelua Jare Tiihosen roolista asiantuntijana, sillä Tiihosta kuultiin käräjäoikeudessa siltä osin, millaisia palkkioita julkisuuden henkilöiden mainoskampanjoista maksetaan.

Yllätyskäänne koettiin pian oikeudenkäynnin alussa, kun Pääkkösen asianajaja ehdotti, että Tommi Lähteen avustaja soittaisi Lähteelle ja asianosaiset kävisivät keskustelun sovinnon mahdollisuudesta.

Tämä järjestely sopi kaikille, joten neuvotteluita käytiin noin 10 minuutin ajan, mutta niissä ei päästy yhteisymmärrykseen.

Oikeudessa käsitellään tarkemmin Pääkkösen tekemään brändiyhteistyösopimusta, joka on allekirjoitettu 9.11.2018. Pääkkönen on sijoittanut yritykseen 100 000 euroa. Sopimukseen kuuluu, että Pääkkönen laskuttaa neljän vuoden ajalta markkinakorvausta, jolloin sijoituksesta tulee Pääkköselle miltei riskitön.

Pääkkönen omistaa edelleen noin 2,5 prosenttia Lähde & co Oy:n osakkeita.



Pääkkösen nostama vahingonkorvauskanne hylättiin perusteettomana Helsingin käräjäoikeudessa 2023.

Pääkkönen velvoitettiin korvaamaan Lähde & Co Oy:lle oikeudenkäyntikuluista 84 140 euroa ja korvaukseksi muista kuluista 14 400 euroa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan yhtiön edustajalle ja toimitusjohtajalle yhteensä 5 654 euroa asianosaiskuluista.