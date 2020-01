Janne "Nacci" Tranberg, Niko Ranta-aho, Sofia Belórf ja Samu Haber oikeudessa – MTV seuraa Suomen historian suurinta huumeoikeudenkäyntiä

Huomenna alkava massiivinen oikeudenkäynti koostuu kaikkiaan 9 eri käräjäjutusta, joissa vastaajia on yhteensä 53.

Niin sanotussa pääjutussa syytettyjä on 24. Joukossa ovat Tranbergin ja Ranta-ahon lisäksi muun muassa Ranta-ahon avopuoliso fitnessmalli Sofia Belórf , Helvetin enkelien johtoon kuuluva mies sekä moottoripyöräjengi Cannonballin entinen presidentti.

Poliisin mukaan salakuljetettujen aineiden joukossa on ollut muun muassa 200 kiloa amfetamiinia, 15 kiloa kokaiinia ja yli 100 000 tablettia ekstaasia. Lisäksi Suomeen on tuotu lääkkeitä ja dopingaineita.

Poliisin arvion mukaan huumeet on kuljetettu Suomeen rekoissa ja rahtilähetyksinä pääosin Alankomaista. Ranta-ahon ja Tranbergin uskotaan pyörittäneen liigaa Espanjasta käsin.

Ranta-aho ja Belorf ovat asuneet arvoalueella Espanjan Marbellassa. Myös Tranberg pakoili viranomaisia samassa maassa ennen kiinnijääntiään. MTV Uutisten tietojen mukaan poliisi on epäillyt Ranta-ahon järjestäneen Tranbergille asunnon tämän pakomatkan aikana.

Poikkeuksellisen suuri vyyhti

Katiska-jutuksi nimitetyssä kokonaisuudessa on kyse kokoluokaltaan täysin poikkeuksellisesta rikosvyyhdistä niin syytettyjen määrän perusteella kuin laittomilla aineilla tehdyn rikoshyödynkin osalta. Poliisi on arvioinut, että laittomilla aineilla on tehty jopa noin 4 miljoonan euron voitot.