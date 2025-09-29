Suomeenkin lentävä saksalaisyhtiö Lufthansa karsii tuhansia työntekijöitään.

Tuhansia hallinnon työntekijöitä karsivalla Lufthansalla on nykyisellään useita yhteyksiä Suomen ja saksankielisen Euroopan välillä.

Lufthansa Group lentää talvikaudella Suomeen 60 lentoa viikossa, kirjoitti matkailualan Ikkunapaikka-lehti viime vuonna. Emoyhtiö Lufthansan lisäksi Lufthansa Groupiin kuuluvat muun muassa Austrian Airlines, Edelweiss ja Eurowings.

Verkkosivujensa mukaan yhtiö lentää pääkentältään Frankfurtista Helsinki-Vantaalle, Ouluun, Kuusamoon, Rovaniemelle, Ivaloon ja Kittilään sekä toki takaisin.

Münchenistä koneet kulkevat Helsinki-Vantaalle ja Kittilään, Zürichistä Kuusamoon, Rovaniemelle, Ivaloon ja Kittilään sekä Wienistä Rovaniemelle ja Kittilään.

Lapin reittejä lennetään pääosin vain talvisin, Helsinki-Vantaan reittejä ympärivuotisesti.

Talousongelmista kärsivä 103 000:n työntekijän Lufthansa on vähentämässä 4000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Suurin osa irtisanomisista kohdistuu Saksaan ja yhtiön hallintoon.

