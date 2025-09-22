180-senttinen, rotevarakenteinen poika voi liikkua tällä hetkellä missä päin Suomea tahansa.
Poliisi kaipaa havaintoja 15-vuotiaasta pojasta, joka on kadonnut Rovaniemeltä.
Kadonnut Emir Al-Emara on noin 180 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan roteva. Katoamishetkellä hänellä on ollut yllään vaalea verryttelyasu.
Emir Al-Emara voi liikkua tällä hetkellä missä vain Suomessa.Lapin poliisilaitos
Viimeisimmät tiedot pojan liikkeistä ovat Kemin alueelta, mutta hän voi liikkua tällä hetkellä missä päin Suomea tahansa.
Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, puhelinvastaajan numeroon 0295 466 259 ääniviestinä tai WhatsApp-viestinä numeroon 0504 155 803.