Yt-neuvotteluiden piirissä on noin 8 000 työntekijää.

Lapin hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko henkilöstöä. Hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Timo Peisa kertoo STT:lle, että yt-neuvotteluiden piirissä on noin 8 000 työntekijää. Vähennystarve on noin 600–700 henkilötyövuotta.

Lomautukset tai irtisanomiset ovat mahdollisia. Peisan mukaan henkilöstön nopea eläköitymistahti kuitenkin vähentää irtisanomisten tarvetta.

– Mahdollisten irtisanomisten määrästä ei ole vielä tässä vaiheessa minkäänlaista arviota, Peisa kertoo.

Peisa ei osaa vielä sanoa, kuinka säästöt näkyvät tavallisille kansalaisille, jotka käyttävät hyvinvointialueen palveluita.

– En pysty vielä hahmottamaan, kuinka onnistuneesti säästöt pystytään tekemään niin, että palvelujärjestelmä ei vaurioidu.

Peisan mukaan hoidon saatavuus on Lapin hyvinvointialueella tällä hetkellä hyvä verrattuna maan keskiarvoon.

Säästösuunnitelma ei ole toiminut

Lapin hyvinvointialue etsii 20 miljoonan euron lisäsäästöjä jo tavoitteeksi asetetun 20 miljoonan lisäksi.

– On selvää, että tämä koskettaa kaikkia hallinnonaloja, koska säästötavoite on niin kova, neljä prosenttia meidän kokonaisbudjetista, Peisa sanoo.

Peisan mukaan jo alkuperäiseen 20 miljoonan tavoitteeseen pääseminen on ollut vaikeaa.

– Säästösuunnitelmien toimivuus on ollut aikamoinen pettymys. Tässä tarvitaan varmasti palvelurakenteen muutoksia, että tavoitteeseen päästään edes osittain.

Säästöjen taustalla on valtion asettaman arviointiryhmän toimenpide-esitys, jonka mukaan Lapin hyvinvointialue ei saa tehdä ensi vuonna lainkaan alijäämää. Peisan mukaan säästöjä vaikeuttavat Lapin pitkät etäisyydet kuntakeskusten välillä. Tämän vuoksi palveluja ei ole pystytty karsimaan samoin kuin maassa keskimäärin.

Eikö valtio huomioi Lapin pitkiä välimatkoja riittävästi?

– Jos kysyt lappilaisilta ihmisiltä, niin varmasti vastaus on se, että ei ole huomioitu, Peisa sanoo.

Oma ongelmansa on Peisan mukaan ollut se, että siirtymätasausjärjestelmä vie Lapin hyvinvointialueelta vuosittain 50 miljoonaa euroa. Kun toiminnot siirrettiin kunnilta hyvinvointialueille toissa vuoden alussa, Peisan mukaan Lapin sosiaali- ja terveyskulut ilmoitettiin alakanttiin. Tämä puolestaan leikkasi hyvinvointialueen laskennallista valtionapua.

Juttua muokattu 29.9. kello 17.46: Lisätty vähennystarve ja eläköitymisten vaikutus irtisanomisiin.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 29.9. kello 18.24.