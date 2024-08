Näin ihmisiä aletaan suojella tekoälyltä EU:ssa: "Totta kai ollaan huolissaan, jäävätkö Suomen yritykset kilpailukyvystä jälkeen"

Ei saa vaikuttaa alitajuntaan

Kumpula-Natri sanoo, että säädöksen tarkoitus on suojella ihmisiä.

– Eli tällaiset kaikkein suurimman riskin tekoälyjärjestelmät, sanotaan että ne eivät EU:hun sovi. Me haluamme, että tämä säädös on ihmisille ja yhteiskunnalle hyväksi.

Korkean riskin kategoriat

Peppiina Huhtala korostaa, että Suomessa on hyvää tietotaitoa, ja yritykset ovat alan edelläkävijöitä.

– Yksi yrityksille aika relevantti, korkean riskin kategoria on henkilöstöhallinnassa. Tekoälyn hyödyntäminen esimerkiksi rekrytoinneissa, tai työntekijöiden arvioinneissa.

Kuluttajien pitää tietää

– Jos vaikka lelu on yhdistetty nettiin, sen täytyy täyttää EU:n kyberturvallisuuskriteerit. Samalla lailla EU:ssa käytössä myyntiin tulevien tekoälyjärjestelmien täytyy täyttää tämän asetuksen kriteerit.

– Jos on korkea riski, esimerkiksi se on ilmailua ohjaava, siellä täytyy olla myös korkea raportointivelvollisuus, että se tuote on luotettava, Kumpula-Natri sanoo.