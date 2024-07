Näin HIFK reagoi Joonas Raskin häiriköintitapaukseen – urheilupomolta painokas viesti

– Toivoisin, että pystyisimme puuttumaan ja tekemään jo ennaltaehkäisevää työtä niin, ettei tällaisia tapauksia nähtäisi. On selvää, ettei tämä ole pelkästään jääkiekkoilussa esiintyvä ongelma. Koen kuitenkin, että pystymme näyttämään jääkiekon saralla suuntaa sillä, että minkälainen se meidän oma ympäristömme on. Meidän pitää löytää keinoja siihen, että pystyisimme tukemaan ja auttamaan niitä, jotka tarvitsevat apua. Jääkiekkoammattilaisuus on kovaa hommaa, missä on paljon paineita. Sillä ei voi kuitenkaan selitellä minkäänlaista häiriökäyttäytymistä, Pesonen painottaa, jatkaen:

– He ajattelivat itsekin, että he haluavat auttaa ”Rassea”. He tunnistivat sen, että tällainen käyttäytyminen on osoitus ongelmasta. Emme yritä millään tavalla selitellä mitään, vaan on selvää, ettei tuollainen käytös ole hyväksyttävää. He halusivat ottaa yhteyttä niin, että pystyisimme auttamaan Rassea, Pesonen toteaa.