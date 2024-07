HIFK-pomo kommentoi kuohuvaa kohua – Joonas Raskin kohtalo ratkaistaan jo tänään

– He olivat julkaisseet alkuperäisen viestin johonkin HIFK:n kannattajien suljettuun ryhmään ja olivat 20 minuuttia myöhemmin poistaneet sen. He eivät itse halunneet tapauksesta julkisuuteen millään tavalla, eivätkä osanneet kuvitella, että viestistä otettaisiin kuvakaappaus ja tapauksesta kasvaisi iso juttu. He halusivat meidän saavan vain tietää, että tällainen on tapahtunut ja että vastaava voitaisiin estää tulevaisuudessa.