HIFK-pelaaja lähetti asiattoman viestin hierojaopiskelijalle

Helsingin IFK:n häirintäkohusta tihkuu uutta tietoa. SM-liiga-seuran toimitusjohtaja Alexander Sneen kertoo kuulleensa yhden pelaajan lähettäneen asiattoman tekstiviestin Suomen Urheiluhierojaopiston opiskelijalle.

Suomen Urheiluhierojaopisto kertoi eilen lopettaneensa yhteistyönsä HIFK:n kanssa miesten joukkueessa ilmenneen epäasiallisen käytöksen vuoksi.

Opiston johtaja Anniriikka Tervo kommentoi tapahtumia MTV Urheilulle sähköpostitse.

– Opiskelijamme ovat joutuneet kohtaamaan seksististä ja sovinistista käytöstä toistuvasti sekä valmennustiimin että pelaajien taholta. Valmennustiimiin kuuluvalle henkilölle on annettu kaksi varoitusta, Tervo kertoi.

Tervon mukaan asiasta on keskusteltu lukuisia kertoja HIFK:n edustajien kanssa.

– Peräänkuulutamme nollatoleranssia kaikelle epäasialliselle käytökselle. Tämä ei ole meidän kohdallamme toteutunut lukuisten keskustelujen jälkeen, Tervo kirjoitti.

– Viime vuoden lopulla pitämässämme palaverissa ilmoitimme HIFK:lle, että päätämme yhteistyön mikäli muutosta ei tapahdu. Nyt olemme tämän päätöksen joutuneet tekemään.

HIFK:n toimitusjohtajaksi viime keväänä tullut Alexander Sneen kertoi MTV Urheilulle keskiviikkona, että epäasiallista käytöstä oli ollut jo ennen hänen tuloaan seuraan syksyllä 2023. Sneenin aikana oli ollut yksi tapaus viime syksynä. Sneen kertoi, että asia oli käsitelty ja HIFK:n henkilökunnan jäsen oli saanut varoituksen.

MTV Urheilu kysyi asiasta uudelleen torstaina. Oliko epäasiallinen käytös jatkunut vielä viime syksyn tapauksen jälkeen?

Sneen kertoo saaneensa keskiviikon haastattelun jälkeen tietää, että seuran pelaaja oli lähettänyt epäasiallisen viestin hierojaopiskelijalle. Sneen kertoo saaneensa tiedon viestistä Urheiluhierojaopistolta saamastaan sähköpostista, jossa kerrottiin yhteistyön päättymisestä.

– Siellä luki, että joku pelaaja on lähettänyt asiattoman tekstiviestin. Tai viestitellyt. Se on ainoa lisätieto, mikä minulla on eilisestä.

Sneenin mukaan asiaton tekstiviesti oli noussut keskusteluun jo aiemmin kevättalvella HIFK:n edustajan ja Urheiluhierojaopiston keskustelussa. Hän itse sai tuosta keskustelusta tiedon keskiviikkona.

– Eilen mulle kävi selväksi, että toinen meidän henkilökunnastamme on käynyt lounaalla heidän kanssaan ja kysynyt, että onko kaikki ok. Sanottiin, että joku tekstiviesti on lähetetty, mutta silloin sitä ei haluttu nostaa tai sanoa mitään, Sneen sanoo.

– Korostettiin silloin uudestaan, että jos tällaista käytöstä on, meidän pitää istua alas ja käydä läpi nämä ihan selkeästi, että mitä voi tehdä.

Sneen sanoo, ettei tiedä tarkemmin tekstiviestin sisällöstä, lähettäjästä tai sen lähetysajankohdasta.

– Olisi hyvä tietää, kenestä on kysymys, koska näitä ei saa tapahtua. Jos ei saada selville, mistä nämä ovat... Ei voi lähteä erottamaan koko IFK:ta, Sneen sanoo.

– Pitää antaa lisää koulutusta. Pitää tehdä sisäinen selvitys, että mistä on kyse, ja ihan varmasti tulee muutoksia.