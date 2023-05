Näin Englannin maaseudulla juhlittiin kruunajaisia säätä uhmaten

Potton on neljän tuhannen asukkaan pikkukaupunki, joka sijaitsee noin 80 kilometriä Lontoosta pohjoiseen. Viikonlopun aikana pikkukaupungissa järjestetään kruunajaisten kunniaksi tapahtumia, jonne ihmiset tulivat retkituoliensa ja telttojensa kanssa huolimatta tuulisesta ja sateisesta säästä seuraamaan kruunajaisia isolta näytöltä. Myytävänä on ruokia ja juhlat jatkuvat iltamyöhään saakka, jolloin paikalla on bändejä soittamassa.