Kuningatar Elisabet ei pääse omiin juhliinsa – MTV:n kirjeenvaihtaja: "Kaikesta näkee, että tähän on panostettu"

Osana kuningatar Elisabetin juhlallisuuksia järjestetään laukkakilpailut, jotka kuningatar on tähän mennessä joutunut jättämään väliin vain kolmesti.

– Nyt kuningatar tuntee olonsa hiukan heikoksi. Hyvin sisukkaasti hän on yrittänyt olla mukana näissä tapahtumissa, Lontoossa oleva MTV Uutisten Petri Saraste toteaa.

– Kaikesta näkee, että tähän on panostettu huikeasti. Tämä on ihmisille todella pitkä viikonloppu. Juhlinta on alkanut jo torstaina ja maanantainakin virastot ovat vielä suljettuina, Saraste sanoo.