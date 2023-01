Kuningas Charlesin kruunajaisten ohjelma julkaistiin

Jumalanpalvelukseen on tiedossa muutoksia, sillä Charlesin kerrotaan karsineen tiettyjä seremoniaosuuksia pois.

Kruunajaisviikonlopun aikana ihmisillä on mahdollisuuksia kokoontua yhteen juhlimaan historiallista tapahtumaa. Sunnuntaina 7. toukokuuta Windsorin linnasta lähetetään suora tv-lähetys kruunajaiskonsertista, jonne on saatavilla tuhansia lippuja, jotka arvotaan kiinnostuneiden kesken julkisesti.

Maanantaina 8. toukokuuta yleisö kutsutaan mukaan The Big Help Out -tapahtumaan, joka rohkaisee ihmisiä kokeilemaan vapaaehtoistyötä itse ja osallistumaan työhön, jota tehdään oman alueensa tukemiseksi.