Kim Kardashian yritti ostaa lippuja kuningattaren syntymäpäiväparaatiin – "Kaikkea ei voi saada julkkiskortilla"

Tosi-tv-kuningatar ja miljonääri Kim Kardashian sekä hänen näyttelijämiehensä Pete Davidson ovat jääneet paparazzien haaviin ympäri Lontoota tällä viikolla, koska pariskunta on kaupungissa parhaillaan lomailemassa. Ilmeisesti Kardashian yritti ostaa lippuja voidakseen osallistua Trooping the Colouriin, sillä hän olisi halunnut päästä seuraamaan puolitoistatuntista seremoniaa aitiopaikalta.

Kuningattaren Jubilee-tapahtuman Trooping the Colour -paraati oli varmasti ”kuumin puheenaihe kaupungilla”, koska sitä saapuivat seuraamaan kuninkaallisen perheen jäsenet.

– Et voi heiluttaa julkkiskorttia ja saada paikkaa kuin Wimbledonista tai kaupungin hienoimmasta ravintolasta, lähde kommentoi The Sunille .

– On joitain lippuja, joita ei voi ostaa.

Trooping the Colour -tapahtumalla juhlistetaan vuosittain kesäkuussa virallisesti Ison-Britannian hallitsijan syntymäpäivää. Kuningatar Elisabetin oikea syntymäpäivä on 21. huhtikuuta. Tänä vuonna paraatissa ratsastivat jälleen prinssi Charles, prinssi William sekä prinsessa Anne. Tapahtuma on tänä vuonna osa kuningattaren 70-vuotisen valtakauden nelipäiväisiä platinajuhlia.