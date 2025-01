Näin Elsa Saisio päätyi ruotsalaiseen sarjaan Neuvostoliiton suurlähettilään rooliin

Näyttelijä Elsa Saisio tekee ruotsalaisessa Whiskey on the Rocks -sarjassa Neuvostoliiton suurlähettilään roolin.

Elsa Saisio näyttelee fiktiivistä Neuvostoliiton suurlähettilästä Aleksandra Kosyginaa poliittisessa satiirisarjassa nimeltään Whiskey on the Rocks. Sarja julkaistaan Disney+-palvelussa 22. tammikuuta.

Kyseessä on ruotsalainen sarja, joka sijoittuu vuoteen 1981, jolloin Neuvostoliiton sukellusvene ajautui Ruotsin yhden suurimman sotilastukikohdan Karlskronan edustalle ja jäi karille jumiin. Tämä käynnisti aikoinaan suuren kansainvälisen ja diplomaattisen kriisin.

– Tämä satiiri käsittelee sitä, miten tätä kriisiä ratkottiin kulisseissa, Saisio selvensi Huomenta Suomessa 19. tammikuuta.

Hän sai selftape -pyynnön agentiltaan sarjaa varten. Saisio on kuullut huhun, jonka mukaan joku suomalainen elokuvantekijä olisi suositellut häntä sarjaan, koska hän puhuu sekä venäjää että ruotsia ja saattaisi olla sopiva rooliin.

– En tiedä, kuka. Selftape meni hyvin, ja siitä minut pyydettiin koekuvauksiin Tukholmaan. Kävin koekuvauksissa yhden kerran, mutta ne olivat aika pitkät ja perusteelliset. Aika pian siitä tuli soitto, että tervetuloa mukaan, Saisio kertoi.

