Jukka Jaloselta vuolaat kehut Leijonien huippuonnistujille – ensikertalaisilta jäätävää jälkeä: "Oli hieno nähdä"

– Semmoinen fiilis ja meininki oli heti läsnä, että nyt lyödään kroppaa likoon. Tuossa menee kuitenkin aina hetki, kun on uusi joukkue jalkeilla. Silloin vähän katsellaan ja ihmetellään alkuun. Kun on oltu pidempään kimpassa, niin sieltä alkaa löytyä sellaista hyvää flowta. Jätkät panivat ihan parasta pöytään heti alusta asti. Sen takia pärjäsimme. Mikään muu ei olisi riittänyt, Jalonen näki.

– Nelosketju oli erittäin hyvä. He aloittivat loistavasti ja tekivät heti kaksi häkkiä. Sen lisäksi he saivat jatkuvasti peliä vastustajan päätyyn. Pitää muistaa, että tällä tasolla sentteripelin vaade on erittäin kova. Hyry näytti nuorena kaverina sen, että hän pystyy pelaamaan hyvällä tasolla näissä peleissä. Se oli hieno nähdä, Jalonen kehui, todeten perään Mäenpäästä:

– Kyllä me varmaan otamme jonkun verran pelaajia mukaan näistä kahdesta ensimmäisestä tapahtumasta. Jokunen uusikin pelaaja tulee mukaan, koska meillä on vielä jonkun verran huippupelaajia tuolla, jotka eivät olleet vielä näissä turnauksissa mukana. Haluamme myös heitä nähdä meidän matkassamme. Osa meidän kärkiäijistämme pelaa kahdessa turnauksessa. Kasaamme varmaan vähän kokeneemman ryhmän Ruotsiin. Sellaisen, mistä on vähän enemmän pelaajia tyrkyllä kevään MM-kisoihin kuin mitä näistä aiemmista tapahtumista on. Se on tavoitteena, Jalonen sanoi tulevasta.