Näin Aleksander Barkov reagoi Mikko Rantasen siirtoon – kertoo, millainen NHL:ssä vihattu Brad Marchand oikeasti on

Aleksander Barkov seurasi tarkasti NHL:n pelaajasiirtoja ja erityisesti Mikko Rantasen tilannetta. Floridan jättihankinnan, Brad Marchandin, tulon joukkueeseen suomalaiskapteeni otti ilolla vastaan. MTV Urheilu pääsi haastattelemaan Floridan kapteenia Torontosta otetun 3–2-voiton jälkeen.

NHL-kovanaama Brad Marchandin siirtyminen Bostonista Floridaan oli yksi ehdottomista jättisiirroista taalaliigan siirtoikkunan aikana. Floridan kapteeni Aleksander Barkov kertoi MTV Urheilulle, mitä ajattelee kiistellyn kanadalaisen tulosta joukkueeseen.

– Ei tuommoisia tule joka päivä tai edes joka vuosi, että tulee tuon tason legenda joukkueeseen. On monta vuotta pelannut häntä vastaan, ja tietää, kuinka hyvä pelaaja hän on, ja kaiken lisäksi minkälainen pelaaja hän on, Barkov kommentoi.

Marchand tunnetaan vastustajan kannalta erittäin ilkeänä pelajaana. Hän on taitava pelimies, joka on parhaimmillaan nakuttanut 97 pistettä runkosarjassa, mutta sen lisäksi Marchand pelaa todella kovaa aivan sääntöjen rajamailla.

– On kiva, että hän on nyt meidän puolelle, edes kerran. En malta odottaa, että hän pääsee kuntoon ja pelaamaan meidän kanssa. On huikea juttu, Barkov iloitsee.

Marchand ei ole vielä päässyt tositoimiin Floridan paidassa, sillä hän on tällä hetkellä loukkaantuneena.

– Mitä tässä nyt muutaman päivän on tutustunut häneen, on huipputyyppi. Puhuu aika paljon. Tulee juttuun jokaisen kanssa, ja on aina hyvällä tuulella. Se on jurui sitä, mitä me tarvittiin. Hieno juttu, että hän liittyi meidän joukkueeseen.

Barkovilta kysyttiin, miltä hänestä tuntuisi pelata Brad Marchandin vierellä loppukausi. Katso jutun ylälaidan videolta, mitä Floridan kapteeni kysymykseen vastaa.

Ekbladin pelikielto kova kolaus

Florida kaappasi myös puolustaja Seth Jonesin Chicagosta. Hän on ollut kaivattu korvaaja Aaron Ekbladille, joka sai jättimäisen 20 ottelun pelikiellon doingin käytöstä. Huippupuolustajan pelkielto oli kova kolaus joukkueelle.

– Kyllähän se aika shokkina tuli, että tuon tasoinen kaveri ei pääse pelaamaan moneen peliin meidän kanssa. Mutta näille ei voi mitään, Barkov pohtii.

Aleksander Barkov seurasi Mikko Rantasen siirtosaagaa kiinnostuneena.

Ekbladin saappaat Floridan pelissä ovat isot, hän on pelannut muun muassa yli- ja alivoimaa.

– Jokaisen on parannettava, täyttää se paikka, minkä hän täytti. Nyt hänellä on hyvä aika levätä ja tulla pudotuspeleihin entistä parempana ja levänneenä.

Seurasi Rantasen siirtosaagaa

Barkov myöntää, että NHL-siirtotakarajan lähestyessä, hän kulutti paljon aikaa puhelimellaan seuraten, mihin pelaajia siirtyy. Erityisesti Mikko Rantasen kohtalo kiinnosti.

– Ranen tilannetta tietysti seurasin. Oli hieno nähdä, että hän pääsi sinne, minne halusi, Barkov sanoo.

– Mun mielestä mekin onnistuttiin hyvin siinä päivässä, Barkov sanoo viitaten Marchandiin ja Jonesiin.