Al-Holin leiriltä Suomeen palaavat sijoitetaan ensisijaisesti kotikuntiinsa – radikalisoitumista seurataan: "Meidän rooli on tunnistaa riskit ja tehdä ilmoitus poliisille"

"Tulijat palaavat lähtökohtaisesti siihen kuntaan, josta ovat lähteneet"

Cantell-Forsbomin mukaan käytäntönä on, että ihmiset palaavat siihen kotikuntaan, josta he ovat lähteneet.

– Jos kotikuntaa ei ole tiedossa ja kyse on lastensuojeluasioista, lastensuojelulain mukaan Helsinki on vastaanottava kotikunta.

Lasten kohdalla arvioidaan huostaanoton tarvetta

– Se on yksi asia, jota arvioidaan. Tällaista kollektiivista päätöstä ei voi tehdä, vaan se on aina yksilökohtainen.

"Meidän rooli on tunnistaa riskit ja tehdä ilmoitus poliisille"

– He ovat eläneet hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa he ovat nähneet koko ajan väkivaltaa, jolloin väkivallan käyttäminen on siellä normaali käyttäytymismalli. Sitten kun he tulevat yhteiskuntaan, jossa se ei ole normaalia, niin kyllä lapset ovat hyvin oppivaisia siihen uuteen tapaan toimia.