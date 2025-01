Eduskunnan huumekohun jälkipyykki – päihdelääkäri jyrähtää: "Ihmiset ovat osa veristä kauppaa"

Lähes kaikki MTV Uutisten kyselyyn vastanneet kansanedustajat ovat huolissaan huumeiden viihdekäytön yleistymisestä. Viiden jälkeen -ohjelmassa keskusteltiin keinoista, joilla käyttöä saataisiin vähennettyä.

Reilu viikko sitten moni uutisia seuraava hätkähti. Yle oli tutkituttanut eduskunnan wc-tiloja eduskuntaryhmien pikkujoulujen jäljiltä.

Näytteistä löytyi pieniä jäämiä amfetamiinista, ekstaasista ja kokaiinista. Tuloksissa huumejäämiä löytyi kolmesta wc-tilasta ja laboratorioanalyysejä kuvattiin pomminvarmoiksi.

MTV Uutiset on nyt selvittänyt, mitä mieltä kansanedustajat ovat.

Yli puolet vastaajista olisi valmis koventamaan rangaistuksia huumeiden käytön vähentämiseksi.

Kyselyyn vastasi 68 kansanedustajaa, eli noin joka kolmas kansanedustaja ja kyselyä voidaan pitää suuntaa antavana.

Yli 69 prosenttia vastanneista kertoo olevansa huolissaan ja 59 prosenttia vastanneista olisi valmis koventamaan rangaistuksia.



Monet muistuttavat samalla siitä, että päihde- ja mielenterveyspalveluita pitäisi pystyä parantamaan.

Työelämässä olevien huumeiden käyttö lisääntynyt

Päihdepalvelujen johtaja ja ylilääkäri Kaarlo Simojoki Mehiläisestä kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa, että huumeiden viihdekäyttö on lisääntynyt selkeästi.

– Meillä on edelleenkin vakavasti sairaita, jotka käyttävät paljon päihteitä ja huumeita. Yhä enemmän meillä näkyy niin sanottuja satunnaiskäyttäjiä.

– Myös työelämässä olevien kohdalla huumeiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina, Simojoki sanoo.

Lääkäri näkee tärkeänä, että huumeidenkäytön taustasyihin puututaan ja että markkinoita heikennetään sitä kautta.

– Kun katsotaan meidän esiintyvyyslukuja, niin enpä tiedä halutaanko laittaa kymmenen prosenttia suomalaisista vankilaan tai sakottaa heitä. Sen verran meillä kuitenkin käyttäjiä on, Simojoki sanoo.

Lue lisää: Jo noin joka viides suomalainen käyttänyt niin kutsuttuja bilehuumeita

Palveluita kaivataan lisää

– Kyllähän markkinat ylläpitää laitonta huumebisnestä ja ihmisillä on paljonkin hahmotettavaa siinä, että he ovat etenkin kokaiinin osalta osa veristä huumekauppaa. Heidän täytyisi ottaa se omakin vastuu asian suhteen, Simojoki sanoo.

Taloudellinen tilanne on näkynyt myös päihdepalveluissa.

– Hoitoonpääsy on vaikeaa kaikilla ryhmillä, mutta satunnaiskäyttäjillä se on erityisen vaikeaa. He myös hakeutuvat varsin vähän hoitoon, koska stigma on vielä niin vahva. Leimautumisen pelko estää heitä tulemasta palveluiden piiriin.

Simojoki alleviivaa, että palveluita täytyy lisätä ja kohdentaa paremmin.

– Kaikkien palveluntarjoajien, sekä yksityisten että julkisten on nyt aika kantaa vastuu ja tarjota laaja-alaisesti riittävän varhaisen vaiheen palveluita ja laaja-alaisia palveluita, Simojoki sanoo.