Äiti murhasi poikansa Theon, 8, ja sen jälkeen itsensä – ruotsalaisisä luki karmivan viestin ulko-ovesta: "Älä mene sisään, soita poliisit"

Poliisilla ei ollut sanoja kertoa tapahtunutta

Isällä oli valtava huoli

Nainen oli ilmaissut itsetuhoisia ajatuksia

– Sosiaalipalveluista todettiin, että meillä on yhteistyöongelmia ja kaikki johtuu siitä, Mattias kertoo ruotsalaislehdelle.

Kukaan ei tarttunut varoitusmerkkeihin

Mattias on surullinen ja katkera siitä, ettei mitään tehty lukuisista avunpyynnöistä huolimatta.

Elämänilo katosi

Mattiaksen elämä Theon kuoleman jälkeen on ollut yhtä painajaista. Isä kadotti elämänilonsa. Kotona kaikki muistuttaa häntä pojasta. Isä käy päivittäin poikansa haudalla ja itkee joka kerta.

Mattias on saanut keskusteluapua ja vertaistukea ryhmästä, jossa muutkin ovat menettäneet omaisensa väkivaltaisella tavalla.

– Mikään ei selitä sitä surua, kun menettää lapsensa tällä tavalla. Mutta on ihmisiä, jotka ovat kokeneet samankaltaisia asioita. He tietävät, he kuulevat ja ymmärtävät minua.