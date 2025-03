Oscar-kommentti: Onko nyt Demi Mooren vuoro? Ihanan kamala The Substance voi olla liikaa palkintoraadille

Vuoden 2025 Oscar-gaalassa parhaan elokuvan palkintoehdokkaissa on ravistelevuudessaan yksi elokuva ylitse muiden. Sen nimi on The Substance ja se voi ikävä kyllä olla liikaa palkintoraadille, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmander.

Raju. Hätkähdyttävä. Groteski. Karu. Vaikuttava. Hämmentävä. Brutaali. Päällekäyvä. Viihdyttävä. Oksettava.

Siinä muutama adjektiivi kuvailemaan ranskaisen Coralie Fargeatin käsikirjoittamaa ja ohjaamaa The Substance -elokuvaa, joka on todella paljon kaikkea ja vielä vähän päälle.

Elokuvassa riittää irvokkaita lähikuvia, alastomuutta, naisvartaloa nuolevaa kuvausta, ällöttävän yksityiskohtaista äänimaisemaa ja banaaleja käänteitä.

Elokuva-alan Oscar-palkinnot jaetaan sunnuntain ja maanantain 2.–3. maaliskuuta välisenä yönä. Kaikki voittajat ovat selvillä varhain maanantaiaamuna 3. maaliskuuta. MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmanderin arviot parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi ehdolla olevista, Suomessa katsottavissa olevista elokuvista julkaistaan MTV Uutisten verkkosivuilla yksi kerrallaan Oscar-gaalaa edeltävinä aamuina.

The Substance on ronski avokämmen miessukupuolen, Hollywoodin ja koko viihdeteollisuuden naamaan. Eikä se sovi herkimmille.

Kokemuksena se on raju, raaka, kamala ja vavahduttava. Ja kertakaikkisen loistava elokuva.

Elokuva takoo hurjalla teholla kehokauhun, satiirin ja mustan huumorin keinoin kritiikkiä länsimaisia kauneusihanteita, ikuisen nuoruuden ja kauneuden glorifiointia, kaksinaismoralismia sekä naisen ikääntyvän vartalon herättämää halveksuntaa kohtaan.

The Substance kiteyttää sanan toksisuus tavalla, joka ei ihan heti unohdu.

Suositun fitness-tv-ohjelman vetäjä, 50 vuoden iän ylittänyt Elisabeth saa lähtöpassit omasta ohjelmastaan. Himmenevä tähti saa kuulla mystisestä "aineesta" eli Substance-huumeesta, joka muuttaa ihmisen hetkellisesti nuoreksi ja kauniiksi.

Ihmeaine saa Elisabethin hirvittävällä tavalla synnyttämään nuoren, hehkeän ja kaikki mahdolliset kauneusihanteet täyttävän rinnakkaisminän, joka saa nimekseen Sue. Substance-aineeseen liittyy kuitenkin sääntö, jota on noudatettava: yksi viikko per kroppa. Ei poikkeuksia.

Mikä voisikaan mennä pieleen?

Monikin asia. Tietenkin. Jos viikon aikarajan ylittää, "emokeho" alkaa rappeutua. Oman jumppashow’n saanut Sue ottaa Elisabethin paikan aerobic-tähtenä ja alkaa hamuta valokeilaa sekä niin sanottua kroppa-aikaa entistä enemmän itselleen.

Vuorottelu kehojen välillä muuttuu vaikeammaksi kateuden, itseinhon, kyltymättömyyden ja katkeruuden noustessa pintaan.

Elokuvan molemmat pääroolit ovat hurjan rohkeita. Näyttelijäkonkari Andie MacDowellin tytär Margaret Qualley on Suen roolissa valloittava sanan oudoimmassa mahdollisessa merkityksessä, mutta kaikki naispääosapalkinnot gaaloissa ansaitsee 62-vuotias täyttävä Demi Moore.

Mooren rooli on rohkea, paljastava ja raadollinen. Qualley on Suen roolissa pitkälti stereotyyppisten nykykauneusihanteiden mukainen ja kuolaavien miesoletettujen päiväunien kohde, jonka rintojen ja keskivartalon joka kaarta kamera tarkastelee kursailematta.

Mooren roolityö taas on koko ikääntyneen kropan peliin heittävä sekä hurjan moniulotteinen.

The Substance iskee viiltävästi ihmisten pakkomielteeseen näyttää ikuisesti nuorelta ja kauniilta. Juuri tämä kulma, terävän kaksinaismoralismi- ja viihdeteollisuuskritiikin ohella, tekee Demi Mooren roolisuorituksesta upean ja rajun.

Loppua kohti enemmän ja enemmän kehokauhun ja yliampuvan splatterin pyörteisiin vievä elokuva palkittiin viime keväänä Cannesin elokuvajuhlilla parhaasta käsikirjoituksesta – ja täysin syystä.

Kaikki elokuvan saama suitsutus ja palkinnot ovat ansaittuja ja toivottavasti sellaisia saa lisää roolityöstään jo Golden Globella palkittu Demi Moore.

Ikävä kyllä, on mahdollista, että The Substance on kamaluudessaan ja vavahduttavuudessaan Oscar-palkinnoista päättävän Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenille liikaa.

Toivottavasti näin ei ole.

---

The Substance. Ensi-ilta: 27.9.2024. Ikäraja: 16. Pituus: 140 min. Ohjaus: Coralie Fargeat. Näyttelijät: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid. Genret: draama, kauhu. Katso elokuvan traileri artikkelin yläosassa.