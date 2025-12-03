Näyttelijä Pamela Anderson kertoo Vogue Scandinavian haastattelussa suomalaisista juuristaan.
Näyttelijä Pamela Anderson, 58, ylistää Vogue Scandinavian uusimmassa numerossa suomalaisia juuriaan. Voguessa kirjoitetaan, että hänen hehkutettu renessanssinsa on hyvin todennäköisesti hänen pohjoismaisten juurtensa sekä hänen alter egonsa, Pamela Hyytiäisen, ansiota.
Ennen kuin maailma tunsi Pamela Andersonin, oli olemassa Pamela Hyytiäinen – lapsi, joka kasvoi myyttien ja taikuuden parissa, lehdessä kirjoitetaan.
Pamela Andersson kertoo haastattelussa, että hänen suomalainen isoisänsä, Herman Hyytiäinen, oli metsuri ja runoilija, joka uskoi kansanperinteeseen, keijuihin ja puihin. Isoisän ja tyttärentyttären välillä kukki kokonainen mielikuvituksellinen universumi.
– Hän oli minulle läheisin ihminen elämässäni, hän sanoo.
Hyytiäinen oli hänen isoisänsä sukunimi ennen kuin se muutettiin Andersoniksi perheen muutettua Kanadaan.