– Hän oli minulle läheisin ihminen elämässäni, hän sanoo.

Pamela Andersson kertoo haastattelussa, että hänen suomalainen isoisänsä, Herman Hyytiäinen , oli metsuri ja runoilija, joka uskoi kansanperinteeseen, keijuihin ja puihin. Isoisän ja tyttärentyttären välillä kukki kokonainen mielikuvituksellinen universumi.

Ennen kuin maailma tunsi Pamela Andersonin, oli olemassa Pamela Hyytiäinen – lapsi, joka kasvoi myyttien ja taikuuden parissa, lehdessä kirjoitetaan.

Herman opetti Pamelalle suomen kielen. Lapsena hän kantoi pientä valkoista suomen kielen sanakirjaa kaikkialla kainalossaan ja opetteli uusia sanoja tehdäkseen vaikutuksen isoisäänsä.

– Joskus en halua olla Pamela Anderson. Haluan olla Pamela Hyytiäinen. Haluaisin vaihtaa nimeni, mutta he eivät anna minun tehdä sitä, hän sanoo.

Lehdessä kerrotaan Pamelan Suomen vierailusta vuonna 2007 hänen isänsä kanssa. Tuolloin Suomen media seurasi Andersonin sukulaisvierailua, jonka aikana hän muun muassa vitsaili haluavansa avata Lappiin strippiklubin. Ilkikurinen repliikki nousi nopeasti otsikoihin.

Huumorin alla oli kuitenkin aito halu nähdä maa, joka oli elänyt hänen mielikuvituksessaan lapsuudesta asti hänen isoisänsä tarinoiden ansiosta.

– Haluaisin kovasti palata Suomeen, ehkä poikieni kanssa. Oppia lisää itsestäni, tutkia sitä puolta itsestäni. Ehkä vaihdamme nimeni ja palaamme takaisin juurilleni. Se tuntuu kaukaiselta, mutta se on osa minua. Olen aina ollut ylpeä voidessani kertoa ihmisille olevani suomalainen, jo ennen kuin tiesin, mitä se todella tarkoitti, Anderson kertoo.