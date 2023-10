Tom Hanks joutui huijauksen kohteeksi – tekoäly loi hänen kasvonsa hammashoitomainokseen

Näyttelijä Tom Hanks varoittaa ihmisiä Instagramissa hammashoitomainoksesta, joka näyttää käyttävän hänen kasvojaan. Hanks kertoi 1. lokakuuta, että kuva on väärennös ja luotu tekoälyn avulla.

– Ole varuillasi! On olemassa video, jossa mainostetaan hammashoitosuunnitelmaa, jossa on minun kasvoistani tekoälyversio. Minulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, Hanks kirjoitti videon kuvakaappaukseen Instagramissa.

Hanks on aiemmin ilmaissut huolensa tekoälyn käytöstä elokuvissa ja televisiossa, vaikka onkin antanut käyttää digitaalisesti muunneltuja versioita itsestään elokuvissa. Vuoden 2004 elokuvaa Polar Express varten Hanksista tehtiin tietokoneanimoitu hahmo. Myös vuoden 2022 elokuvaan A Man Called Otto häntä vanhennettiin joitakin kohtauksia varten.

Vuonna 2024 julkaistavassa elokuvassa Here on käytetty Metaphysic-nimistä työkalua, jonka avulla Hanksista on luotu nuoremman näköisiä hahmoja.

Yhdysvaltojen käsikirjoittajien lakko päättyi viime viikolla, ja yksi suurimmista huolista oli se, että valvomaton tekoäly voisi heikentää luovien tekijöiden työtä. Writers Guild of America hyväksyi Alliance of Motion Picture and Televisionin kanssa sopimuksen, joka sisältää rajoituksia tekoälyn käytölle elokuvissa ja televisiossa.

Hollywood-näyttelijöitä edustava liitto Sag-Aftra jatkaa kuitenkin lakkoa, mikä tarkoittaa, että useimpia tuotantoja ei voida jatkaa. Näyttelijöiden lakko alkoi muutama kuukausi käsikirjoittajien lakon jälkeen, ja kiistan ytimessä olivat palkat sekä huoli tekoälyn käytöstä näyttelijöiden hyväksymättömien hahmojen luomisessa.