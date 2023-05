Mysteerimies palautti kirjastoon lähes sata vuotta myöhässä olleen kirjan – tällainen sakko olisi napsahtanut

Viime viikolla kirjastonjohtaja Chris Kreiden sai käsiinsä kirjan, joka on julkaistu vuonna 1881. Hetkeä aiemmin mysteerimies oli palauttanut kirjan "vähän" myöhässä.

– Se on lainattu vuonna 1927. Kukaan meistä työntekijöistä ei ole nähnyt kirjaston kirjaa, jota on lainattu jo vuodesta 1892.

Artikkelin alussa olevalta videolta nähtävä kirja on lainattu samaisesta kirjastosta 96 vuotta sitten.

– On uskomatonta, että se on lainattu tästä kirjastosta niin kauan sitten. Haluaisimme tietää missä se on ollut.