Mysteeri Göteborgissa: Kaksi miestä ammuttiin autoon, vieressä asuva Dennis ei kuullut mitään

Ruotsin Göteborgissa tutkitaan outoa rikosta, jossa kaksi kolmekymppistä miestä on löydetty ammuttuina kuoliaaksi mustasta autosta, eikä kukaan ole kuullut mitään.
Asiasta uutisoivan Ruotsin yleisradion SVT:n mukaan vainajan löydettiin autosta parkkihallin luota Lundenin alueelta tiistai-iltana.
Aivan pysäköintipaikkojen yläpuolella asuva Dennis Hellkvist kertoo SVT:lle olleensa kotona koko päivän.
Parvekkeen ovi oli ollut koko päivän auki, mutta Hellkvist ei missään vaiheessa kuullut laukauksia tai mitään rikokseen viittaavaa.
– Minulla on epämukava olo, mies kertoo.
Ei ilmoitusta pamauksesta
Myös poliisi pitää tapausta outona, sillä viranomaisille ei tullut veriteosta yhtään ilmoitusta, kuten vastaavissa tapauksissa yleensä käy.
– Normaalisti tällaisissa tapauksissa saamme puheluita, joissa ilmoitetaan pamauksista tai räjähdyksistä, mutta tässä tapauksessa meille ilmoitettiin, että paikalla oli havaittu kaksi elotonta miestä, sanoo poliisin edustaja Johan Sjöstrand.
SVT:n saamien tietojen mukaan miehet oli ammuttu auton sisälle, mutta auton ulkopuolelta ei ole löydetty lasinpalasia, mikä lisää tapauksen erikoisuutta.
Poliisi yrittää nyt selvittää tapahtumien kulkua. Poliisin edustajan mukaan tapaus voi kytkeytyä rikollisjengien välisiin riitoihin Biskopsgårdenin alueella Göteborgissa.
SVT:lle tapausta kommentoinut alueen asukas Dennis Hellkvist pitää poliisin läsnäoloa paikalla hyvänä asiana.
– Se on niin lähellä, vain 20 metrin päässä kotoani. On hyvä, että poliisit ovat paikalla, se tuo turvaa kaikille täällä asuville, mies sanoo.