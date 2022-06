Mykkänen: Luottamus Rydmaniin mennyt toistaiseksi – "Jokaisella on mahdollisuus siihen, että on taas luottamuksen arvoinen"

– Nämä tiedot ovat järkyttäneet ryhmän jokaista jäsentä. Olen tyytyväinen siihen, että ryhmän näkemys oli täysin yhtenäinen. He tukivat sitä ratkaisua, johon on päädytty, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi kokouksen jälkeen.

– Rydman on eronnut toistaiseksi ja luottamusta ei tällä hetkellä ole siihen, että hän voisi jatkaa jäsenenä. Asiaan voidaan palata, mikäli jatkossa tulee esiin seikkoja, jotka palauttavat luottamuksen.

– Se tarkoittaa, että jokaiselle ihmisellä on mahdollisuus siihen, että hän on taas luottamuksen arvoinen. Emme tässä vaiheessa osaa sanoa, mitä seikkoja se voisi tarkoittaa. Poliisi harkitsee, jatkaako se tutkimuksia. Rikoskynnys ei kuitenkaan ole ainoa asia, jota arvioimme. Tässä arvioidaan ennen kaikkea luottamusta ja hyvää käytöstä.

– Se mitä on tapahtunut, on järkyttävää. Olemme tehneet paljon toimia vuosien varrella kaiken häirinnän ja epäasiallisen käytöksen, seksuaalisen ahdistelun ja poliittisen vallan väärinkäyttämisen kitkemiseksi. Tämä on erittäin ikävää.