Oppositiopuolueet jättämässä välikysymyksen ministeri Rydmanin toiminnasta: "Painostanut mediaa ja ihmisiä"

Elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps. ) toiminnasta aiotaan jättää ensi viikolla välikysymys. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kertoi torstaina eduskunnassa toimittajille, että välikysymys on tarkoitus jättää ensi viikon alussa. – Ministeri Rydman on käyttänyt asemaansa ja painostanut mediaa ja ihmisiä, jotka eivät ole julkisuuden henkilöitä, hyökännyt heitä vastaan. Ja meidän mielestämme tämä ei ole ollut sopivaa käytöstä, Saramo toteaa.

Vielä keskiviikkona hän sanoi, että Rydmanille esitettäisiin epäluottamusta.



Torstaina puolueen eduskuntaryhmä keskusteli erityisesti siitä, miten Rydman on toiminut ministerinä. Välikysymykseen päädyttiin Saramon mukaan siksi, että asiaan saadaan myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja muiden hallituspuolueiden näkemys.



– Jos se olisi ollut pelkkä epäluottamus, he olisivat voineet vieläkin vältellä ottamasta kantaa tämän hallituksen ihan keskeisiin ongelmiin, Saramo kertoo.



Hänen mukaansa asiasta on keskusteltu myös SDP:n ja vihreiden kanssa. Vasemmistoliitossa toivotaan, että oppositio lähtee laajasti mukaan välikysymykseen.