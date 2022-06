Wille Rydman eroaa kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenyydestä

Tiedotteessa kerrotaan, ttä Rydman luopuu myös niistä jäsenyyksistä, joihin eduskuntaryhmä on hänet valinnut, kuten valiokuntapaikoista. Hän on muun muassa perustuslakivaliokunnan jäsen.

– Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää ylimääräisen ryhmäkokouksen kello 15. Rydmania ei epäillä rikoksista, (kuten alkuperäisessä Helsingin Sanomien jutussa) kirjoitettiin. Hän on itse kiistänyt syytökset. Tässä on kyse siitä, millainen käytös on soveliasta, MTV Uutisten politiikan toimittaja Juha Kaija arvioi MTV Uutiset Liven lähetyksessä.