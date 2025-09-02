Aku Louhimies on saanut vakavan sairauskohtauksen

Ohjaaja Aku Louhimies on sairaalahoidossa saatuaan vakavan sairauskohtauksen viime viikonloppuna.
Elokuvaohjaaja Aku Louhimies, 57, sai sunnuntaina 31. elokuuta vakavan sairauskohtauksen ja on tällä hetkellä sairaalahoidossa, kertoo Andrei Alén tiedotteessa Lapin Sota -elokuvan tuotannon puolesta.
– Louhimies toipuu parhaillaan sairaalassa ja ennuste on hyvä. Sairaskohtaus tapahtui vapaa-ajalla. Lapin Sota -elokuva on tällä hetkellä kuvaussuunnitelman mukaisella tuotantotauolla, Alén kertoo.
Tiedotteessa kerrotaan elokuvan tuotantoyhtiön Backmann & Hoderoffin tiedottaneen elokuvan työryhmää, kumppaneita sekä sijoittajia asiasta tiistaina 2. syyskuuta. Tiedotteen mukaan yhtiön tahto on, että Louhimiehen sairausloman aikana huolehditaan elokuvan tuotannon jatkumisesta mahdollisimman normaalisti alkuperäisen suunnitelman puitteissa.
Lapin Sota -elokuvaa on kuvattu tähän mennessä kahdeksan kuvauspäivää ja suunnitellulta kuvaustauolta on tavoite palata syyskuun aikana.
Louhimiehen sairausloman pituudesta ei ole vielä tietoa, mutta tiedotteen mukaan ohjaaja tulee osallistumaan tuotantoon heti, kun se toipumisen kannalta on mahdollista. Elokuvan ideaa on työstetty vuodesta 2018 lähtien.
– Tuotantoyhtiö on päätynyt väliaikaiseen ratkaisuun, jossa pitkäaikaisena yhtiökumppanina sekä Louhimien näkemyksen ja tuotannon tuntevana henkilönä Alén vie tuotantoa väliaikaisesti eteenpäin hyvässä yhteistyössä työryhmän kanssa.
– Pyydämme antamaan rauhaa Louhimiehelle ja hänen omaisilleen toipumista varten.
Aku Louhimiehen tunnetuimpia töitä ohjaajana ovat muun muassa vuonna 2017 julkaistu Tuntematon sotilas sekä vuonna 2005 julkaistu Paha maa. Hän on voittanut ohjaustöillään kahdesti parhaan ohjauksen Jussi-palkinnon sekä elokuvista Paha maa että Valkoinen kaupunki.
Tuntematon sotilas sai vuoden 2017 Jussi-gaalassa Yleisön suosikki -palkinnon sekä Jussit parhaasta leikkauksesta, äänityksestä, maskeerauksesta ja miespääosasta. Vuonna 2017 Louhimiehelle myönnettiin Pro Finlandia -mitali.
Louhimiehellä on viisi lasta. Ohjaajan ja puoliso Sofia Oksasen esikoinen syntyi tammikuussa 2021. Louhimiehellä on myös kaksi lasta suhteestaan näyttelijä Laura Malmivaaran kanssa. Ohjaajalla on myös kaksi vanhempaa lasta tätä aiemmasta suhteestaan.