Toto Wolffilta kovia väitteitä Red Bullin sääntöriketutkinnasta: massiivisen kokoluokan "salaisuus" tiedossa

– On hauskaa, että Christian sanoo noin, koska he ovat olleet tukinnassa viikkojen ja kuukausien ajan, Wolff sanoi Sky Sportsille.

– Meitä kaikkia on tutkittu ahkerasti, ja ymmärtääksemme yhden tiimin kohdalla rike on pieni, kun taas toinen tiimi on mennyt massiivisesti yli (kulukaton). Sitä on tarkkailtu, se on varikolla avoin salaisuus.