Kirja-arvio: Paniikkia, pelkoa, suojautumista, kieltämistä, itsekkyyttä ja kapinaa – onko kyseessä rutto vai korona?

Vaikka koronapandemia ei ole vielä ohi, aiheesta on julkaistu suomeksikin jo useita tietokirjoja. Nyt odotetaan korona-aiheisia kaunokirjallisia teoksia.

Niitä odotellessa on hyvä lukea yleisen kirjallisuustieteen dosentin Pekka Vartiaisen kirjaa Ruttovuosi, joka kertoo lukuisten kirjailijoiden epidemiakuvauksista kautta vuosisatojen.

Kirja on nimetty ruottovuodeksi, sillä useimmiten kirjaillisuudessa on kuvattu juuri rutonkaltaisia, nopeasti leviäviä tauteja, jotka tappavat ihmisiä tehokkaasti.

Vanhoissa ruttokuvauksissa on paljon samantyyppisiä elemettejä kuin koronapandemiassa: paniikkia, pelkoa, suojautumista, kieltämistä, itsekkyyttä ja kapinaa. Ihmiset toimivat ainakin kaunokirjallisuuden perusteella hyvinkin samankaltaisesti, kun tappava tauti saapuu lähistölle.

Ruttoa, lavantautia, koleraa

Giovanni Boccaccion kertomuskokoelma Decamerone on keskiaikainen novellikokoelma, joka on jäänyt elämään nykypäivään saakka. Kun rutto tuli Firenzeen 1348, mitään ei ollut juuri tehtävissä: "Turhaan perustettiin terveydenhoitolautakuntia, jotka lakkaamatta puhdistuttivat kaupungin katuja, turhaan kiellettiin sairailta sisäänpääsy, turhaan annettiin neuvoja terveyden säilyttämiseksi."

Maailmanlopun kuvaksia

Nykyaikaan tultaessa rutto on pääasiassa kadonnut tai ainakin antibioottien ansiosta muuttunut vaarattomaksi mutta ruttokertomukset ovat jatkuneet melkeinpä meidän päiviimme asti. Rutto kun on ollut hyvä tapa kuvata apokalyptistä maailman tuhoutumista – ainakin sellaisen maailman tuhoutumista, jonka tunnistamme omaksemme.

Nykyaikaisempi rutto on ollut kolera eli bakteerin aiheuttama suolistotauti. Saastuneen veden ja pilaantuneen ruoan levittämä kolera on ollut paha tappaja tiheästi asutuilla alueilla. Paha tappaja oli 1900-luvun alun espanjantauti, sittemmin myös polio.

Ulkoavaruuden hirviöitä

Mutta kaikki tarinat eivät ole niin sanotusti todellisuuden kuvauksia. Toisinaan on kuvattu ulkoavaruuden hirviöitä vähän samaan tyyliin kuin ruttoepidemiaa.

Monet näistä kertomuksista voi nähdä myös vertauskuvallisina – kun ihmiset eivät näe, mitä he siis näkevät? Albert Camusin Rutto on puolestaan nähty kuvauksena fasismin vastaisesta toiminnasta.

Jos Vartiaisen Ruttovuosi ei muuta paljasta, niin ainakin sen, että ihmisten ja etenkin kirjailijoiden kyky mässäillä erilaisten tautien aiheuttamilla epedimioilla ja kuolemalla on loputon. Mutta mikä kummallisinta, ruttokirjallisuus monine variaatioineen on aina käynyt hyvin kaupaksi. Jokin ristiriitahan tässä on.