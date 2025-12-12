Digiasioista vastaava EU-komissaari Virkkunen kommentoi toimittajatapaamisessa Elon Muskin sapelinkalistelua EU:n kanssa.

Digiasioista vastaavan EU-komissaarin Henna Virkkusen mukaan EU ei voi hyväksyä jäsenmaiden vaaleihin puuttumista Yhdysvaltojen tai muidenkaan maiden suunnasta.

Virkkunen kommentoi Yhdysvaltain uutta turvallisuusstrategiaa toimittajatapaamisessa Helsingissä. Turvallisuusstrategiassa sanotaan Yhdysvaltojen tukevan Euroopan valtioiden sisällä vastustusta Euroopan nykyiselle suunnalle.

– Sitä ei voi tietenkään millään tavalla hyväksyä, että jokin ulkomainen valtio päättää sekaantua eurooppalaisten vaaleihin, koska vaalit on se tapahtuma, missä kansalaiset päättävät. Kansalaisten pitää saada toimia vapaissa ja riippumattomissa vaaleissa ilman ulkomaista painostusta tai vaikutusyrityksiä, Virkkunen sanoi.

– Tämähän on meille äärettömän tärkeä asia. Me olemme kamppailleet tämän asian parissa Euroopassa jo viime vuodet. Meillähän on ollut erityisesti Venäjän suunnasta rajua vaalivaikuttamista, Virkkunen jatkoi.

Virkkusen mukaan vaikutusyritykset ovat olleet kaikkein voimakkaimpia itäisen Euroopan maissa. Vaalivaikuttamisen torjuntaan on pyritty löytämään keinoja muun muassa yhdessä erilaisten digialustojen kanssa.

Virkkunen muistuttaa, että digialustoilla on erittäin merkittävä rooli vaalien aikaan ja muutenkin demokraattisessa keskustelussa.

– Onkin tärkeää, että pystytään varmistamaan se, ettei näitä alustoja väärinkäytetä tai manipuloida vaalien aikaan.

"Ei mitään tekemistä sensuurin kanssa"